Bacalhau: um vício de €400 milhões

Nesta altura do ano cada português já comeu, em média, 6,5 quilos de bacalhau, número que pode facilmente aumentar daqui a dois dias. É que, à mesa de alguns milhões de famílias, no jantar da noite da consoada o bacalhau, vai assumir o papel principal.

Só da fábrica da Riberalves, na Moita, estão a sair desde o início do mês de dezembro cinco a seis camiões cheios de bacalhau para colocar nos supermercados, nos restaurantes e nos portos portugueses, que dali segue para os mercados internacionais, para que a mesa fique completa na noite de Natal.