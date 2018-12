As 20 profissões mais procuradas em 2019

Tecnologias de Informação, Hotelaria e Turismo, Serviços, Marketing e Vendas e Retalho estão entre os sectores que deverão registar maior dinâmica de contratações em 2019. Paula Baptista e Álvaro Fernandéz, líderes das multinacionais de recrutamento Hays e Michael Page em Portugal, antecipam ao Expresso as prioridades de recrutamento das empresas no próximo ano e identificam os profissionais que vão estar na mira das organizações.

O Expresso já tinha noticiado que 2019 será um ano de muitas contratações para as empresas em Portugal, com um elevado número de portugueses que trabalham no estrangeiro a ponderar um regresso ao país. Alguns perfis poderão ter maior facilidade nesse regresso do que outros, fruto daquilo que serão as prioridades das empresas para o próximo ano e da maior ou menor dificuldade em realizar contratações. Paula Baptista, diretora-geral da Hays, cita o último Guia do Mercado Laboral apresentado pela empresa no início do mês, para explicar que 82% dos empregadores inquiridos no âmbito do estudo pretendem contratar no próximo ano, mas só 70% dos profissionais qualificados admitem mudar de emprego. “Este desfasamento poderá trazer alguns desafios na capacidade de atração de talento”, explica.

E há áreas em que ele é mais crítico. Aquelas onde as empresas mais sentem necessidade de contratar. E neste grupo, as Tecnologias de Informação serão, sem surpresas, um dos grandes motores das contratações em 2019, com perfis como os administradores de sistemas, coordenadores de TI, cientistas de dados ou especialistas em sistemas de machine learning e business intelligence a registarem forte procura no mercado (ver infografia).

“O longo histórico de escassez de perfis disponíveis no mercado, aliado à constante procura por parte dos empregadores e à entrada de empresas internacionais com uma oferta salarial acima da média continuarão a colocar pressão salarial no sector, elevando os salários de uma forma transversal, mas com especial destaque para aquelas que são as funções mais requisitadas pelos empregadores”, explica a líder da Hays.

MARKETING E VENDAS EM ALTA

A esta lista, Álvaro Fernandéz, diretor-geral da Michael Page em Portugal acrescenta, os perfis ligados ao sector de Marketing e Vendas, com os comerciais a registar grande procura, especialmente em sectores relacionados com as tecnologias, startups e serviços em geral. As funções ligadas ao Marketing, gestão de contas e estratégia de exportação, deverão também registar particular dinâmica no próximo ano, em paralelo com todas as áreas que se relacionem com a transformação digital dos negócios.

Para Álvaro Fernandéz, serão criadas novas oportunidades de forma transversal em todos os sectores. Contudo, “existirá um maior investimento das empresas em áreas de desenvolvimento de Recursos Humanos - como a formação e avaliação de desempenho -, áreas de relações laborais e payroll (pela complexidade técnica e legislação associada)”, explica. O líder da Michael Page acredita ainda que “surgirão novas oportunidades de emprego em posições que combinem as funções tradicionais do sector financeiro e de RH com idiomas não tradicionais como o holandês, grego, castelhano e mandarim”.

Em destaque estão também as carreiras do sector Legal, com os advogados com experiência pós-agregação entre dois a cinco anos nas áreas Empresarial, Aquisições, Bancário e Financeiro, Fiscal, Imobiliário e Urbanismo a registarem maior procura por parte das sociedades, tal como os especialistas de proteção de dados, uma área recente mas que promete estar na primeira linha de prioridades das empresas em matéria de contratação.

Paula Baptista destaca também os perfis ligados ao sector da Contabilidade e Finanças, como os contabilistas certificados, os controllers de gestão ou os auditores internos. A líder da Hays explica que “em 2019, o surgimento de novas regulações e a revolução tecnológica deverão continuar a gerar uma maior procura de profissionais que tenham atualizado os seus conhecimentos e que tenham capacidade de gerar mais eficiência nas empresas”. E nesta área, como em muitas outras, “face à dinâmica competitiva do mercado, as empresas continuarão a apostar na retenção dos seus melhores profissionais, o que se traduzirá num aumento das contra-propostas e consequente incremento dos valores salariais praticados”.

DORES DE CRESCIMENTO

“Portugal está a viver um momento extraordinário”, reconhece Paula Baptista. A líder da consultora Hays em Portugal reforça as elevadas perspetivas de recrutamento apontadas pelas empresas para 2019 que são, refere, “sobretudo apoiadas no crescimento das empresas em território nacional, no aumento do número de empregadores que acreditam que este será um ano de estabilidade ou até melhor do que o ano anterior e com o clima económico”.

Ainda assim, Paula Baptista admite que o próximo ano será também de “dores de crescimento” para as organizações. “A dificuldade na identificação de talento tem vindo a criar constrangimentos sérios nas empresas. 65% dos empregadores inquiridos no nosso guia salarial para o próximo ano admitem que tiveram de contratar profissionais pouco adequados às necessidades das funções que tinham em aberto e 26% das empresas sofreram mesmo algum tipo de quebra na performance ou nos resultados esperados, devido a dificuldades de recrutamento”, explica.

Um cenário que também para Álvaro Fernandéz não deverá sofrer grandes alterações em 2019. O diretor-geral da Michael Page cita como exemplos desta disputa pelo talento os mercados da Tecnologias de Informação e da área dos Serviços Partilhados, pelas suas especificidades e recorda que, por exemplo, “no mercado das tecnologias são já as empresas que concorrem pelos candidatos e não o contrário. Também a área de Shared Services Centers tende a aumentar as suas dificuldades de contratação, pelo elevado número de profissionais necessários e pelas especificidades do tipo de perfil procurado”.

NOVAS REALIDADES LABORAIS

A dinâmica das contratações e as dificuldades de captação de talento sentidas pelas empresas têm vindo a abrir caminho a novos modelos de contratação e vínculos laborais. Uma das tendências que emergiu nos últimos anos, e que segundo Paula Baptista deverá continuar a ganhar terreno em Portugal, é a do interim management (recrutamento de profissionais qualificados para funções temporárias).

“A saída de milhares de jovens profissionais qualificados para o estrangeiro durante o período mais crítico da crise, associada à dificuldade do país em voltar a atrair estes talentos, tem gerado uma necessidade de procura de outras soluções no mercado nacional”, explica Paula Baptista. Associado ao crescimento da gig economy, o interim management tem vindo a ganhar adeptos entre profissionais e empresas em Portugal, algo que em economias mais maduras é já uma prática corrente. De acordo com Paula Baptista em 2019 é expectável que esta modalidade de recrutamento reforce a sua dinâmica. Álvaro Fernandéz corrobora: “o trabalho temporário será uma tendência mais frequente para o desenvolvimento de projetos específicos, assim como o trabalho remoto que ganhará cada vez mais relevância, permitindo que os colaboradores trabalhem fora do escritório, gerindo e controlando a sua agenda da forma mais eficiente para si e para a sua empresa”. E esta é também uma forma de reforçar a atração de alguns talentos-chave para as empresa já no próximo ano.