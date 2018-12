Ano negro nas bolsas mundiais

O ano 2018 vai fechar com sinais contraditórios. A economia continuou a recuperar, ainda que a um ritmo menor que no ano anterior, e no mercado da dívida os juros desceram para próximo de mínimos históricos. Mas a fotografia ficou estragada por uma maré vermelha que inundou a bolsa lisboeta. O índice PSI-20 vai registar o pior ano desde 2014, o ano da saída da troika que foi marcado pelo colapso do BES.

