Wall Street viveu a pior semana desde a crise financeira de há dez anos

A bolsa nova-iorquina encerrou nesta sexta-feira com fortes quedas dos seus índices, com o Dow Jones Industrial Average e o tecnológico Nasdaq a registarem a pior queda semanal, no final de uma semana caótica. Os investidores cederam a inquietações sobre o crescimento da economia, ameaça de encerramento do governo federal, o designado 'shutdown', e a guerra comercial sino-norte-americana.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average desvalorizou 1,81%, para os 22.445,37 pontos. Já o tecnológico Nasdaq perdeu quase 3% (2,99%), encerrando nas 6.332,99 unidades. Estes índices perderam respetivamente 6,87% e 8,36% no conjunto da semana, algo que nunca se tinha visto desde a última crise financeira, de há dez anos.

Por seu lado, o alargado S&P500 recuou 2,06%, para os 2.416,58 pontos, elevando a sua desvalorização semanal para 7,05%, o pior desempenho desde 2011.

Com os índices já a evoluírem em perda, sob o efeito do receio de um 'shutdown', isto é, a paralisia das administrações federais a partir de sábado de manhã, no cenário de ausência de acordo orçamental entre democratas e republicanos no Congresso, acentuaram brutalmente a sua desvalorização depois das afirmações do assessor de Donald Trump para o comércio, Peter Navarro.

Este, em declarações à revista Nikkei Asian Review, afirmou que seria "difícil" que Pequim e Washington chegassem a um acordo comercial ao fim dos 90 dias de tréguas, que os dois países se concederam. "Com uma declaração destas tão forte, é natural que o mercado caia", disse Gregori Volokhine, da Meeschaert Financial Services, estimando que a guerra comercial é "mais importante" aos olhos dos investidores do que os receios ligados ao banco central dos EUA ou ao 'shutdown'. Se não houver acordo nas negociações sino-morte-americanas, os EUA vão impor tarifas alfandegárias às importações provenientes da China.

Perante estas inquietações exacerbadas, o índice Nasdaq superou hoje, pela negativa, um patamar simbólico, ao encerrar com uma perda superior em 20% ao seu recorde, que tinha estabelecido em agosto. A passagem desta fasquia técnica colocou o índice tecnológico na categoria de 'mercado deprimido', ou 'bear market', referência ao urso, símbolo de um mercado em baixa.

Os valores tecnológicos, que integram maioritariamente este índice, foram afetados, como tem sido habitual nos últimos tempos, pelas fortes perdas de valores emblemáticos, como a Apple (-3,89%), Facebook (-6,33%) e a Alphabet, casa-mãe da Google, que recuou 3,16%.

O índice de volatilidade VIXa atingiu um novo máximo, desde fevereiro e aproxima-se de um máximo anual. "Se isto continua assim, os mercados vão começar a ter uma influência negativa na economia", admitiu Volokhine.