UBS multado em mais 68 milhões de dólares por manipulação da taxa de juro Libor

O banco UBS vai pagar uma penalização de 68 milhões de dólares (60 milhões de euros) depois de uma investigação ao seu papel na manipulação de uma taxa de juro, usada como referência generalizada, informaram nesta sexta-feira fontes oficiais. Esta é a resolução mais recente de acusações relacionadas com a manipulação da London Interbank Offered Rate, mais conhecida pelo seu acrónimo Libor.

Este banco suíço já pagou mais de 1,5 mil milhões de dólares em multas e penalizações várias às autoridades norte-americanas e europeias pela sua manipulação da Libor. A investigação envolveu procuradores-gerais de 40 Estados dos EUA. Anteriormente, estes Estados chegaram a acordo com os bancos Barclays, Deutsche Bank e CitiBank, que tiveram de pagar cerca de 500 milhões de dólares.

A Libor é definida todos os dias e é seguida, de forma generalizada, para estabelecer preços em um grande número de instrumentos financeiros, nos cartões de créditos ou nos empréstimos imobiliários. "A nossa investigação nos vários Estados vai continuar, de forma a responsabilizar outros bancos no [Estado do] Connecticut e através do país", afirmou o procurador-geral do Estado, George Jepsen.

O gabinete da procuradora-geral do Estado de Nova Iorque, Barbara Underwood, adiantou que a UBS teve ganhos de milhões de dólares, resultantes de uma conduta fraudulenta. "Comportamentos manipulativos ou fraudulentos que minam a integridade dos nossos mercados financeiros não serão tolerados", afirmou Underwood.