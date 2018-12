Provedora de Justiça volta a alertar Governo para atrasos no pagamento de pensões

A Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, pediu ao Ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social uma "resposta sobre as medidas tomadas para combater os persistentes atrasos no Centro Nacional de Pensões na apreciação e decisão dos requerimentos de pensões e no envio dos formulários regulamentares a instituições de segurança social estrangeiras".

A nota publicada hoje no site do Provedor de Justiça refere que estes atrasos têm sido alvo de diversas intervenções de Maria Lúcia Amaral junto do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social, que tutela diretamente o Centro Nacional de Pensões, bem como da Secretária de Estado da Segurança Social.