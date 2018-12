Obras Públicas. Há menos concursos e há menos contratos

Nos primeiros 10 meses do ano, o total de concursos de empreitadas de obras públicas ficou nos 2,047 mil milhões de euros, menos 15% do que no mesmo período do ano passado, indica o barómetro da AICCOPN, a associação dos industriais da construção civil e obras públicas.

A análise da AICCOPN ao que se passa no sector é direta: "a dois meses do final do ano, os indicadores quantitativos do mercado das obras públicas apontam para um cenário de significativo abrandamento"

"Foram lançados menos 374 milhões de euros", refere a associação, ao mesmo tempo que destaca, também, quebras de 7% nos contratos celebrados e de 31% nos ajustes diretos.

Já o volume de contratos celebrados no âmbito de concursos públicos entre janeiro e outubro situou-se nos 1,2 mil milhões de euros, o que reflete um crescimento de 10% face a 2017.