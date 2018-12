Estão a vender-se mais casas e os preços continuam a subir (mas mais devagar)

Os preços das casas desaceleraram pelo segundo trimestre consecutivo, diz o Instituto Nacional de Estatística. De acordo com o índice de Preços da Habitação (IPHab) do INE, a subida homóloga entre julho e setembro foi de 8,5%, o que significa que ficou 2,7 pontos percentuais abaixo do trimestre anterior.

Mais: entre o segundo e o terceiro trimestre do ano, o IPHab cresceu 1%, depois de uma subida de 2,3% no trimestre anterior, o que "constitui a menor taxa de variação em cadeia dos últimos 3 anos", refere o INE.

E no que respeita à taxa de variação média anual, o IPHab apresenta um saldo de 10,6%, menos 0,5 pontos percentuais do que no trimestre anterior. "Pela primeira vez desde o segundo trimestre de 2015, observou-se uma redução desta taxa", diz o Instituto Nacional de Estatística.

Já no que respeita a vendas, com o abrandamento dos preços, o mercado ganha uma nova dinâmica. Os registos apontam para 45.935 habitações, mais 18,4% do que mesmo período do ano anterior e mais 0,7% do que no trimestre precedente. Em valor, estão em causa 6,3 mil milhões de euros, o que representa uma subida de 29,1% comparativamente ao terceiro trimestre de 2017.

Por regiões, Lisboa continua a destacar-se, com uma fatia de 49,6% do valor total relativo aos proveitos com as vendas de casas, o que representa um máximo histórico. E, olhando para o conjunto do país, só o Alentejo acompanha Lisboa no aumento dos valores transacionados.