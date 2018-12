Estado e Viniportugal disputam €700 mil. Caso chegou a tribunal

São €716.167,96 euros que estão em disputa, Uma auditoria das finanças determinou que a Viniportugal tem devolver o dinheiro, mas a associação responsável pela promoção dos vinhos portugueses diz que não e decidiu levar o caso a tribunal.

Em causa estão incentivos e o alegado incumprimento de normas de contratação pública por parte da associação presidida por Jorge Monteiro. Mas a Viniportugal, a associação interprofissional do sector vitivinícola responsável pela promoção dos vinhos portugueses discordou das conclusões da auditoria da Autoridades Tributária e decidiu entregar o caso à justiça.

O processo já deu entrada no tribunal administrativo de Lisboa a 15 de dezembro, tendo como réus o Estado Português e a AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. No entanto, Jorge Monteiro, presidente da Viniportugal, disse ao Expresso que "não sabia de nada" e garantiu não ter qualquer contencioso com a AICEP.

Na verdade, no centro da questão, está a Autoridade Tributária, mas coube à Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, na sequência da auditoria, "interpelar a Viniportugal para que devolvesse os incentivos em causa", como explica fonte da AICEP.

"Sendo que a AICEP se rege pelo dever de cumprimento da legislação aplicável às entidades financiadas por fundos públicos, está obrigada a zelar pelo cumprimento das orientações das autoridades competentes", sublinha fonte deste organismo.

Em 2019, no âmbito do seu plano de ação para promoção dos vinhos portugueses no exterior, a Viniportugal deverá investir 7 milhões de euros, assumindo a Dinamarca e o México como novos mercados alvo, a par de apostas que já vêm de trás em mercados como os EUA, Brasil, Canadá, China, Japão, Coreia e Europa.