Emprego cresce mais no norte

O emprego na região norte cresceu 2,6% em termos homólogos no terceiro trimestre do ano, impulsionado sobretudo pela construção, pelas indústrias transformadoras e pela administração pública, mostram os indicadores do Norte Conjuntura, da CCRDRN - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.

O desempenho da região no terceiro trimestre fica aquém da evolução registada entre abril e junho (3%), mas é superior à média nacional de 2,1%.

Os indicadores relativos ao consumo privado e ao investimento apontam, também, para uma evolução positiva no trimestre, sublinha o relatório. "Destacam-se dois indicadores que inverteram a tendência negativa que tinha dominado na primeira metade do ano", acrescenta o documento, precisando que o valor das importações de máquinas e outros bens de capital (exceto material de transporte) cresceu 1,2% e o emprego no sector da construção saltou 16,5%.

Na hotelaria, também há variações positivas nas dormidas (2,9%) a contrastar com a descida de 1,7% registada no país.

No entanto, há "uma nota menos favorável" para as exportações de mercadorias das empresas do norte, com uma variação homóloga praticamente nula na média do terceiro trimestre e com variações negativas em agosto e setembro. De acordo com dados preliminares, o crescimento nominal homólogo neste indicador fica nos 0,7%. contra os 5,8% do trimestre anterior, refletindo variações negativas de 2,5% em agosto e de 2,1% em setembro.

"Este abrandamento foi motivado sobretudo pela evolução das exportações de produtos tradicionais como o vestuário de malha, o mobiliário e o calçado, bem como de máquinas, aparelhos e materiais elétricos", refere esta análise, apontando por exemplo , o facto do vestuário de malha ter passado de um crescimento homólogo de 7,2% no segundo trimestre para para uma queda de 2,9% no terceiro.

No mesmo sentido, as exportações da indústria do calçado passaram de um desempenho positivo de 2,4% a meio do ano para uma quebra de 5,6% no terceiro trimestre. No caso do mobiliário, a evolução segue a mesma linha e do crescimento de 7,5% registado em junho passa para uma quebra de 6,3% em setembro.