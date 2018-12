Despesas em Ambiente disparam em 2017. Os incêndios ajudam a explicar

No ano passado, as despesas em ambiente atingiram os 2 mil milhões de euros (1,1%) do PIB. "É o valor mais alto desde 2013" diz o INE - Instituto Nacional de Estatística. E os incêndios que marcaram o ano ajudam a explicar este valor.

De acordo com as Estatísticas do Ambiente do INE, esta sexta-feira divulgadas, as despesas com ambiente tinham ficado em 1% do PIB no ano anterior e a subida registada em 2017 resulta da combinação de "acréscimos generalizados" da despesa nas Administrações Públicas (10,4%), indústria (18,2%) e produtores especializados (12,1%).

Em destaque nesta análise estão "os serviços prestados pelos 466 corpos de bombeiros do país", com um aumento de 5%, para 1,58 milhões de serviços. "As principais variações positivas ocorreram no Combate a Incêndios em povoamentos florestais", que totalizou 6.588 solicitações, contra 38.478 um ano antes. No "combate a outros incêndios" a subida face a 2016 é de 155,3%.

Outra nota do INE refere o valor dos impostos com relevância ambiental, a manter uma trajetoria de crescimento desde 2013 e a atingir os 5 mil milhões de euros, o que corresponde a um salto de 4,8% num ano.

"Com uma representatividade de 2,6% na estrutura fiscal portuguesa, a receita proveio sobretudo dos impostos sobre produtos petrolíferos e energéticos, sobre veículos e do imposto único de circulação.