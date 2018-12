Banco central dos EUA diz que mensagem dos mercados foi entendida

O vice-presidente do comité de política monetária do banco central norte-americano disse nesta sexta-feira que a mensagem dos mercados financeiros "foi entendida", quando estes receiam que a Reserva Federal (Fed) ignore o abrandamento do crescimento. "Ouvimos algo de importante dos mercados, que é preocupação sobre os riscos para a economia e um potencial abrandamento mais significativo do que prevemos neste momento", declarou John Williams ao canal CNBC.

As declarações foram interpretadas como um sinal de que a Fed pode reavaliar a situação e rever a ideia de decidir mais dois aumentos das taxas de juro no próximo ano, depois das quatro subidas de 2018.

Durante os 30 minutos da entrevista de John Williams, que é também o presidente da filial de Nova Iorque da Fed, os mercados, que reagiram com descidas acentuadas às decisões do banco central divulgadas na quarta-feira, parecem ter acalmado. Na bolsa de Nova Iorque, o índice Dow Jones subiu 260 pontos durante as declarações. Williams indicou que tanto ele como os outros membros da Fed ainda estão convencidos de que a economia dos Estados Unidos permanece "sólida", apesar da esperada desaceleração em 2019.

O banco central norte-americano anunciou na quarta-feira uma subida da sua taxa de juro em 0,25 pontos percentuais, mas sugeriu que vai abrandar o ritmo de aumentos em 2019, optando por dois aumentos em vez dos três previstos anteriormente. O banco central norte-americano anunciou também que reviu em baixa as previsões de crescimento e de inflação para 2018 e 2019.

Depois de serem conhecidas estas decisões, Wall Street encerrou em forte baixa, arrastando outros mercados, situação que se repetiu na quinta-feira.