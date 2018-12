Match Point Porto 2018 promove o “regresso de uma geração preparada”

A Fundação AEP aproveita a época de Natal para juntar jovens emigrados e empresas

Um ano depois da estreia, a Fundação AEP repete a iniciativa. O Match Point Porto 2018 agrega jovens portugueses emigrados que avaliam um possível regresso e empresas que se deparam com falta de recursos humanos qualificados.

O objetivo é promover o “regresso de uma geração preparada” e tentar minimizar os efeitos que a fuga de talentos tem na atividade económica nacional.

A edição 2018 acontece no dia 27 de dezembro, por ser na época de Natal que mais jovens emigrantes regressam ao país. Decorrerá no Edifício de Serviços da Associação Empresarial (AEP), em Leça da Palmeira.

200 jovens na primeira edição

A primeira edição do Match Point Porto 2018 juntou meia centena de empresas e 200 jovens qualificados, promovendo mais de 1000 entrevistas - os jovens inscritos apresentam um pitch e contam com uma agenda de "encontros rápidos" com empresas e de abordagem ao mercado e aconselhamento de carreira.

A Fundação AEP acredita que, tendo em conta a maior estabilidade da economia nacional e do mercado de trabalho, o Match Point vai seduzir este ano um número mais elevado de jovens e de empresas.

O Match Point resulta "da preocupação que as empresas sentem perante a falta de recursos humanos qualificados, sobretudo ao nível das engenharias e biociências", justifica o presidente da Fundação AEP, Paulo Nunes de Almeida.

É mais uma iniciativa "no âmbito do programa Empreender 2020 - Regresso de uma geração preparada, que visa "dar resposta às necessidades de criação de emprego, de inovação, de crescimento e de desenvolvimento económico”.

Nunes de Almeida cita o Guia do Mercado Laboral da consultora Hays segundo o qual “num cenário de crescente escassez de talento torna-se ainda mais vital atrair o maior número possível de emigrantes qualificados de volta ao país".

O estudo sobre tendências de emprego e recrutamento refere que 82% dos empregadores pretendem contratar em 2019 e que 78% dos portugueses a trabalhar no estrangeiro ponderam um regresso ao país - metade admite fazê-lo nos próximos dois anos.