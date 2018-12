Manuel Pinho: “É totalmente falso que recebia uma avença do BES enquanto governante”

Manuel Pinho, que foi ministro da Economia entre 2005 e 2009, afirmou na sua apresentação inicial na comissão parlamentar de inquérito sobre as rendas da energia, que enquanto foi governante apenas trabalhou em prol do interesse público, sem beneficiar interesses privados.

“Enquanto ministro da Economia agi sempre em favor do interesse público, não privilegiando qualquer interesse privado”, declarou Manuel Pinho numa intervenção inicial no Parlamento, na qual indicou que, por ser suspeito numa investigação do Ministério Público, não irá comentar várias matérias que estão a ser analisadas pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

Manuel Pinho negou ainda que recebesse dinheiro do Grupo Espírito Santo enquanto era ministro, apesar de o DCIAP dispor de informação que aponta no sentido contrário. “É totalmente falso que eu recebia uma avença do Banco Espírito Santo enquanto fui governante”, afirmou o ex-ministro.

Os documentos recolhidos pelos procuradores Carlos Casimiro e Hugo Neto, no entanto, indicam que Manuel Pinho recebia regularmente, incluindo no período de 2005 a 2009, um pagamento de cerca de 15 mil euros por mês da Espírito Santo Enterprises, depositados em contas bancárias de empresas offshore de que Pinho e a sua mulher eram titulares.

Os procuradores do DCIAP incluíram nos autos do processo que investiga Manuel Pinho, a EDP e o Grupo Espírito Santo, a informação entretanto enviada pelo Banco de Portugal sobre o “perdão fiscal” de 2012, que permitiu a Pinho declarar e regularizar 2,7 milhões de euros que tinha em contas bancárias na Suíça e que não tinham sido declarados ao fisco português.

Na sua intervenção inicial no Parlamento, Pinho sublinhou que atualmente não é arguido (embora os procuradores continuem a considerá-lo como tal, aguardando um recurso judicial para poderem interrogar o ex-ministro na qualidade de arguido).

“Mas sei que sou considerado suspeito. Assim sendo, tenho direito ao silêncio”, declarou Manuel Pinho aos deputados, para reservar o direito de não responder sobre algumas matérias.

“O meu nome já foi vilipendiado meses a fio”, lamentou ainda o antigo governante.