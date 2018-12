LX Partners entra no capital da Smart Studios. Cadeia investe 125 milhões

Três anos depois do lançamento, a rede Smart Studios especializada na promoção de estúdios e pequenos apartamentos para estudantes e co living abre um novo ciclo de expansão. O fundador, Ricardo Kendall abriu o capital à LX Partners que tomou uma posição na promotora imobiliária por um valor que as partes não revelam.

A LX Partners é um fundo internacional que investe em vários áreas de negócio e, por exemplo, integrou o consórcio que adquiriu este mês a carteira de crédito mal parado ao Novo Banco.

A parceria reforça a capacidade financeira e “visa impulsionar a expansão da Smart Studios”. A meta é “colocar no mercado mais 2700 estúdios nos próximos seis anos”, diz Ricardo Kendall.

O investimento associado será de 125 milhões de euros. Lisboa será a principal cidade de atuação, mas o Porto está igualmente sob escrutínio.

Arrendamento para estudantes

Ricardo Kendall, fundador de redes como a Midas Portugal (oficinas) ou Accessorize (moda) abriu em 2015 um novo ciclo na sua vida empresarial e decidiu-se pelo imobiliário de rendimento, mas num segmento específico.

A opção recaiu na promoção de estúdios de 15 metros quadrados para arrendamento, destinados à comunidade estudantil ou pessoas deslocadas da residência habitual.

Na altura, Ricardo viajara pelas principais capitais europeias e ficou esmagado com a dimensão do líder mundial deste segmento, a americana Greystar (440 mil apartamentos). Em Portugal, o mercado era ainda incipiente e não profissional.

Após um investimento superior a 10 milhões de euros, a Smart Studios lançou dois projetos e tomou de conta de outros dois já em exploração. O foco sempre fora Lisboa, mas a estreia verificou-se em Coimbra, através de um edifício de 40 apartamentos que já funcionava segundo o modelo que idealizara, perto de hospitais e escolas.

A cadeia conta agora com 200 estúdios e vai, em 2019, construir mais 460 estúdios de um programa de 700 unidades.

Projeto em Carcavelos

O maior projeto em carteira fica em Carcavelos (301 estúdios), beneficiando da proximidade ao novo campus da Nova School of Business & Economics e da nova Escola de Comunicações da NATO.

Um outro projeto emblemático em Lisboa fica em Santa Apolónia (114 estúdios) e resulta da recuperação de um antigo edifício industrial. As obras começam no início de 2019.

Em todas as intervenções da Smart Studios “há a preocupação de manter a traça dos edifícios reabilitados ou de enquadrar os novos edifícios na paisagem arquitetónica envolvente, de modo a criar valor para a cidade”, diz Ricardo Kendall.

A cadeia conta com empreendimentos em Campolide, Ajuda e na zona das Laranjeiras.