Hotel Penha Longa comprado pela Carlyle e a Explorer Investments

A Carlyle, gestora global de ativos alternativos, e a Explorer Investments, uma companhia portuguesa de gestão de ativos alternativos, anunciaram esta quinta-feira a compra do Penha Longa Hotel & Golf Resort em Sintra. Os detalhes financeiros da transação não foram divulgados.

O resort Penha Longa vai continuar a ser gerido pela Ritz-Carlton, marca hoteleira do Grupo Marriot que gere o hotel em Sintra desde dezembro de 2003.

Citado no comunicado que dá conta da compra do resort em Sintra, Peter Stoll, diretor-geral da Carlyle European Realty, salienta que “o Penha Longa é um dos mais reconhecidos hotéis em Portugal, e o sector da hotelaria no país está a sentir uma forte procura por parte dos viajantes, tanto os de lazer como os corporativos". O responsável da Carlyle garante que "estamos entusiasmados por sermos parceiros da Explorer Investments para desenvolver todo o potencial do resort”.

Para Pedro Seabra, sócio da Explorer responsável pela área de imobiliária, “a atividade de coinvestimento e gestão de ativos na área do imobiliário e da hotelaria está a crescer de forma sustentável e estamos muito satisfeitos com a qualidade deste ativo, que inclui instalações de última geração e desenvolvimento imobiliário de primeira classe, e com a qualidade do nosso parceiro neste investimento”.

A CBRE foi a consultora da transação associada à compra do resort Penha Longa. A Carlyle e a Explorer contaram neste campo também com a assessoria da Uría Menéndez - Proença de Carvalho e da Deloitte.

O Penha Longa Hotel & Golf Resort, que integra a Quinta da Penha Longa em Sintra, conta com 194 quartos e um spa, tendo ainda mais de 3 mil metros quadrados de espaços para conferências ou reuniões empresariais. O destaque vai para o campo de golfe de 18 buracos, desenhado por Robert Trent Jones Jr e que já foi eleito um dos 30 melhores da Europa. Em 2018 o Penha Longa também passou a ser o primeiro hotel em Portugal a ter dois restaurantes com estrelas Michelin.