Endividamento da economia sobe 2,5 mil milhões em outubro

O setor público puxa pelo endividamento da economia. O valor está nos 721,5 mil milhões de euros

Em outubro, o endividamento da economia subiu 2,5 mil milhões de euros, ficando nos 721,5 mil milhões, segundo os dados do do Banco de Portugal divulgados esta quinta-feira.

Do total acumulado, 322 mil milhões de euros referem-se ao setor público e 399,5 mil milhões ao setor privado.

O aumento mensal de 2,5 mil milhões "resultou da subida de 2,8 mil milhões no setor público", um valor parcialmente compensado "pela redução de 400 milhões no endividamento do setor privado", assinala o Banco de Portugal.

O acréscimo no segmento público decorre, sobretudo, "do aumento do endividamento face ao setor não residente, às próprias administrações públicas e ao setor financeiro".

No setor privado, o endividamento das empresas no setor financeiro diminuiu 1,1 mil milhões de euros. Esta redução "foi compensada pelo aumento do endividamento externo das empresas em 700l milhões de euros".

Entre janeiro e outubro, as administrações públicas financiaram-se junto de residentes (exceto bancos) em 2,2 mil milhões de euros. Junto dos bancos portugueses registou-se uma redução de 800 milhões de euros.