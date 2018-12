Rendas vão ter desconto no IRS. Saiba o que vai mudar

Depois de uma negociação difícil, o chamado “Pacote Habitação" foi esta semana aprovado na comissão da especialidade e será esta sexta-feira sujeito a votação final no plenário da Assembleia da República.

Depois de ver a esquerda virar-lhe as costas, o PS virou-se para o PSD que, com a sua abstenção, acabou por viabilizar aquela que é uma das pedras de toque deste pacote: o programa de arrendamento acessível. Em contrapartida, os socialistas aprovaram a versão do PSD para a redução do IRS nas casas arrendadas no mercado livre.

Para tentar recuperar os atrasos, os socialistas apostam agora em saltar alguns prazos, de modo a tentar que as normas cheguem o mais depressa a Belém, para promulgação, e entrem em vigor o quanto antes. Isto porque, “por um dia de atraso pode haver um diferimento de um ano", no valor do IRS a pagar pelos senhorios, justificou o deputado socialista João Paulo Correia, até porque há matérias que ainda carecem de regulamentação por parte do Governo.

Vamos então às linhas gerais do que foi aprovado.

Arrendamento acessível sem IRS nem IMI

Ficou aprovada a proposta de lei que concede autorização legislativa ao Governo para criar o Programa de Arrendamento Acessível, que prevê uma isenção total de impostos sobre os rendimentos prediais, desde que a renda seja inferior a 20% da mediana dos preços de mercado e os arrendatários não tenham de suportar uma taxa de esforço superior a 35%. Quem aderir a este programa beneficiará também de isenção de IMI, em termos que ainda terão de ser definidos pelo Governo.

Arrendamento livre: quanto maior o prazo do contrato, menor o IRS

Quem tiver a sua casa arrendada no mercado livre, também poderá beneficiar de reduções de IRS se fizer contratos acima de um ano. Estas reduções crescem com a duração do contrato.

Estas reduções só se aplicam a novos contratos que sejam feitos em 2019 ou daí em diante ou a renovações que se façam em 2019 ou daí em diante (um contrato que venha de trás só beneficia a partir do momento em que for sujeito a renovação).

Assim, os contratos de arrendamento com duração entre dois e até cinco anos (exclusive) pagarão menos 2 pontos percentuais de IRS. Contratos entre cinco e 10 anos (exclusive) terão uma redução de cinco pontos percentuais. Nestes dois casos, os descontos aplicam-se por cada nova renovação, até um máximo de 14 pontos percentuais.

Já os contratos para prazos entre 10 anos e até 20 anos (exclusive) terão uma redução de 14 pontos percentuais no IRS. Acima de enquanto que os contratos superiores a 20 anos têm uma redução de 18 pontos.

Para se perceber melhor, imaginemos um contrato de arrendamento por 3 anos celebrado em 2019. Em 2019, 2020 e 2021, em vez de pagar 28%, o senhorio paga 26% de IRS. Se, chegado a 2022 quiser renovar o contrato por igual período, a taxa volta a baixar mais 2 pontos percentuais durante três anos. E assim sucessivamente, sendo que, por muitas renovações que se façam, a taxa nunca pode baixar dos 14%.

Prazo mínimo dos contratos passa a ser de um ano

Com o objetivo de reforçar a "estabilidade" e a "segurança" neste mercado, ficou aprovado que o prazo mínimo dos contratos passa a ser de um ano e que os contratos passam a ser obrigatoriamente renováveis por três anos. Durante este período, o contrato de arrendamento só pode ser terminado se o senhorio invocar necessidade de habitação própria.

As renovações de contratos passam também a ser por um período mínimo de três anos, a menos que as partes acordem outro prazo. Quando não existir contrato escrito, se o inquilino demonstrar que paga a renda e ocupa o imóvel pelo mínimo de seis meses, o contrato de arrendamento considera-se de duração indeterminada.

Obras só terminam contrato se o prédio desaparecer

Só será possível terminar um contrato por motivo de obras quando estas impliquem o desaparecimento do imóvel, caso contrário, o contrato apenas se suspende pelo prazo das obras. Em caso de denúncia do contrato por motivo de obras, o inquilino tem direito a ser realojado em local equivalente. E quando um contrato não habitacional terminar por vontade do senhorio, o arrendatário tem direito a uma indemnização pelos prejuízos efetivos.

Idosos e deficientes mais protegidos

Ficou ainda prevista uma proteção especial para os inquilinos idosos ou deficientes com contratos anteriores a 1990 e que, por falta de informação ou falta de resposta às cartas de atualização dos senhorios, viram esses contratos ser convertidos em contratos de 5 anos, e que agora correm risco de despejo.

Balcão do Arrendamento fica

Na votação indiciária manteve-se o Balcão Nacional de Arrendamento, tendo-se criado um processo de injunção para concretizar também os direitos dos inquilinos, designadamente, o direito ao reembolso das despesas suportadas por obras feitas em substituição do senhorio.

Crédito à habitação não pode subir se a casa for arrendada

Ficou ainda reconhecida a possibilidade de arrendar casas adquiridas com empréstimo para aquisição de casa própria, impedindo-se os bancos de penalizarem o mutuário, por exemplo através do agravamento do spread.