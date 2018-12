Presidente da Fed diz que decisões são independentes de considerações políticas

O presidente do banco central norte-americano, Jerome Powell, afirmou nesta quarta-feira que as decisões tomadas pela instituição são independentes, assegurando que "as considerações políticas não têm qualquer papel".

"As considerações políticas não têm papel absolutamente nenhum nas nossas discussões ou decisões de política monetária", afirmou Jerome Powell numa conferência de imprensa, após a decisão da Reserva Federal (Fed) de subir as taxas de juro, ignorando as críticas do Presidente norte-americano, Donald Trump.

Nos últimos dois dias, Trump, que tem vindo a manifestar a sua oposição à estratégia da Fed, reiterou que seria um "erro" subir de novo as taxas de juro.