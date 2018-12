Mário Centeno reafirma a contagem de apenas 2 anos, 9 meses e 18 dias do tempo de serviço congelado dos professores

Na Assembleia da República, o ministro das Finanças reforça que a contagem dos 2 anos, 9 meses e 18 dias aos professores, do tempo de serviço congelado, e não a contabilização integral, como reclamam os sindicatos, coloca os professores em pé de igualdade com os restantes funcionários públicos. Geringonça não aceita

PCP e BE não dão por fechada a luta dos pela contagem integral do tempo de serviço congelado aos professores, de 9 anos, 4 meses e 2 dias, como exigem os sindicatos do sector.

Na Assembleia da República, onde está a ser ouvido na Comissão de Trabalho e Segurança Social, Mário Centeno lembrou o aumento do número de professores do ensino básico e secundário nesta legislatura, da ordem de mais 7 mil docentes.

E frisou o descongelamento da carreira da carreira docente, "voltando a pôr o cronómetro a contar desde janeiro de 2018". Por esta via, "progridem em 2018 cerca de 46.000 docentes", disse o ministro das Finanças.

Sobre o diferendo que tem oposto Governo e sindicatos do sector, o ministro disse que a contagem de apenas 2 anos e 9 meses "equipara" os professores aos restantes funcionários públicos.

Contudo, a geringonça discorda e não deixou cair o tema.

Joana Mortágua, do BE, frisou que os 2 anos e 9 meses que o Governo está disposto a contabilizar é, para o BE, "apenas a primeira tranche". Já Rita, Rato, do PCP, frisou que "não se pode pedir a pessoas que trabalharam que o tempo de serviço não seja contado", criticando o ministro por dizer que os sindicatos de professores tiveram uma "posição irredutível" na negociação. "O que não aceitaram foi apagar o tempo de serviço", frisou.