Juros da dívida registam forte descida com acordo à vista entre Bruxelas e Roma

Os juros das Obrigações do Tesouro português no prazo de referência, a 10 anos, aproximam-se do mínimo deste ano. Desde o pico recente em outubro, já caíram meio ponto percentual. Queda nos juros dos títulos italianos soma quase 1 ponto percentual desde a crise de outubro. Comissão Europeia anuncia ainda esta quarta-feira de manhã decisão sobre nova proposta italiana

Os juros (yields) da dívida portuguesa no prazo de referência, a 10 anos, caíram esta quarta-feira para 1,62%, aproximando-se do mínimo do ano de 1,59% registado em 18 de abril. Desde o pico recente acima de 2%, a 19 de outubro, os juros destes títulos portugueses já desceram meio ponto percentual. No caso dos juros da dívida italiana, naquele prazo, a queda é ainda mais assinalável. Abriram esta quarta-feira em 2,83%, quase 1 ponto percentual abaixo do máximo do ano registado na crise de outubro.

A perspetiva de que Bruxelas poderá ter chegado a um acordo com Roma sobre as metas para orçamento italiano de 2019 tem provocado um contágio positivo no mercado da dívida pública da zona euro com os juros (yields) dos periféricos do euro registando fortes quedas desde os picos da crise de outubro.

O ministro da Economia e Finanças italiano confirmou à Reuters que a Comissão Europeia e o governo transalpino teriam chegado a um acordo sobre o orçamento de 2019 que evitará a abertura de um procedimento por défice excessivo no próximo ano. Giovanni Tria referiu que se tratou de “um acordo verbal”, pelo que a atenção vira-se, agora, para a comunicação que a Comissão Europeia possa fazer ainda esta quarta-feira de manhã após a reunião do Colégio de comissários que está a decorrer.

Outros fatores estão, também, a reduzir o stresse no mercado de dívida da zona euro. O Banco Central Europeu confirmou que, apesar de encerrar o programa de compra de ativos no final deste mês, prosseguirá com o plano de reinvestimentos das amortizações que receber aquando dos vencimentos dos títulos que tem em carteira, pelo menos, muito para além do início da subida das taxas diretoras (que não se prevê que sejam mexidas até durante o verão de 2019). A Comissão Europeia não deverá, também, pressionar a França, que caminha para ultrapassar o limiar de 3% no défice orçamental em 2019, em virtude da crise política no país, com o governo de Paris a privilegiar a "escolha política" nas decisões (que implicam aumento da dsepesa) à "opção orçamental".