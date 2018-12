“Hoje estamos bem. Amanhã as coisas podem mudar”

Uma lição de vida, passada pelo pai, que a empresária não se cansa de lembrar aos filhos. A presidente do Conselho de Administração da Galp Energia, líder do grupo Amorim e administradora da Amorim Luxury, nunca esquece esta premissa e acredita que é com muito trabalho, resiliência, humildade e fortes valores que se atinge o sucesso. Filha mais velha do emblemático empresário, já desaparecido, Américo Amorim, Paula foi escolha unânime entre a redação do Expresso para receber a distinção nesta primeira edição do Prémio Expresso Economia CGD.

O ano de 2018 foi “muito especial, repleto de conquistas e de bons resultados”, reconheceu a empresária durante a cerimónia de entrega dos prémios. Paula Amorim destaca a trajetória ascendente da Galp que continua a investir no core business, mas está também a acompanhar de perto, e a gerir ativamente, o desafio da transição energética.

Numa área completamente distinta, a Amorim Luxury continua a consolidar a marca JNCQUOI e a investir na sua expansão, o que também satisfaz a empresária que confessa não saber, por vezes, como consegue conciliar a gestão diária de negócios tão diferentes.

Ainda no que se refere às conquistas, Paula Amorim acaba de vencer o concurso para aquisição da Herdade da Comporta, com o consórcio Amorim/Vanguard, em parceria com o empresário francês Claude Berda. “Não podemos ter a ousadia de pensar menor. Os olhos do mundo estão postos em Portugal, que tem ótimos empresários, ótima indústria e capital humano com muita qualidade”, assumiu.

Paula Amorim não foi, contudo, a única premiada do dia. De entre as 1000 maiores PME nacionais houve outras empresas e empresários distinguidos pelo Prémio Expresso Economia CGD que, como referiu Paulo Macedo, presidente da Caixa Geral de Depósitos, durante a cerimónia realizada na Culturgest, “muito contribuem para o crescimento e desenvolvimento da economia nacional”. O CEO do banco nacional lembrava ainda o peso que estas empresas têm na economia, representando cerca de 99,9% do tecido empresarial. “Atingem, por vezes, patamares quase impensáveis”, salientou.

O Prémio Expresso Economia CGD distinguiu empresas num conjunto de categorias: do melhor desempenho (Outsystems), à que mais cresceu em emprego (Teleperformance) ou em volume de negócios (A. Matos Car); passando pelo Prémio País, para a economia estrangeira que mais investiu em Portugal (Alemanha), ou o Prémio Município, para a cidade que mais contribuiu para o PIB (Lisboa). Conheça os restantes vencedores na edição de sábado do Expresso.