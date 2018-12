Fed vai apertar menos em 2019, mas soube pouco a Wall Street. Dow cai 1,5%

As previsões dos banqueiros centrais dos EUA, divulgadas esta quarta-feira, apontam só para duas subidas das taxas diretoras em 2019. Fed pode moderar o aperto monetário em 2019, mas a bolsa de Nova Iorque não ficou satisfeita

A Reserva Federal norte-americana (Fed) decidiu esta quarta-feira subir a taxa diretora em 25 pontos-base, completando quatro aumentos em 2018, o que era esperado pelos mercados.

As previsões dos banqueiros centrais da Fed, também divulgadas esta quarta-feira, apontam para apenas duas subidas das taxas em 2019 face a três projetadas em setembro. Apesar destas previsões não significarem qualquer compromisso da Fed para seguir essa trajetória, como sublinhou Jerome Powell na conferência de imprensa que se seguiu ao anuncio da decisão unânime de hoje, os mercados financeiros tomaram-nas como um sinal.

Mas essa moderação prevista no aperto monetário para o próximo ano soube a pouco a Wall Street, com os índices a mudar, imediatamente do verde para o vermelho. No decurso da conferência de imprensa dada pelo presidente da Fed, após o final da reunião, o Dow Jones chegou a cair mais de 2%. Depois do final do encontro de Jerome Powell com os jornalistas, aquele importante índice estava a perder 1,6%.

O mercado de ações ouviu a Fed e não gostou prosseguindo na trajetória vermelha que tem caracterizado dezembro. No Nasdaq, a bolsas das tecnológicas, a queda é ainda maior.

Alguma volatilidade não está a deixar marca na economia

Instado a explicar se a Fed seguiu o conselho do tweet recente do presidente Trump para "sentir" os mercados, Powell replicou que, para o banco central, o que conta são "mudanças materiais" no quadro macroeconómico, e não "alguma volatilidade que provavelmente não deixa marca na economia".

Apesar de um claro abrandamento esperado no crescimento no próximo ano, de 3% para 2,3%, segundo as previsões dos membros da Fed, Powell sublinhou que continua a ser um crescimento robusto e que o desemprego vai continuar em níveis historicamente baixos. As previsões apontam para 3,5% da população ativa em 2019 e 3,6% em 2020. Em novembro, a taxa desceu para 3,7%. São níveis de desemprego que não se registam desde 1969. Os mínimos verificaram-se em 1953, com o desemprego abaixo de 3%.

Powell não se pronunciou, nesta conferência de imprensa, sobre a guerra comercial em curso entre os EUA e a China, apesar de perguntas dos jornalistas nesse sentido. Sobre os riscos externos falou do Brexit, que caminha para se concretizar no próximo ano sem acordo entre Londres e Bruxelas, concluindo que não espera consequências negativas relevantes para a economia norte-americana.