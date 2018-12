Fed sobe taxas e aponta para duas subidas em 2019

O banco central norte-americano decidiu esta quarta-feira subir em 25 pontos-base a taxa diretora para o intervalo entre 2,25% e 2,5%, como era esperado. Previsões dos banqueiros centrais apontam para duas subidas em 2019 com a taxa diretora no mercado a ficar ligeiramente abaixo de 3% no final do ano. Reserva Federal modera subida gradual para o próximo ano

Jorge Nascimento Rodrigues Jornalista