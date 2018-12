Fed não vai dar ouvidos ao tweet de Trump. Mas para o ano pode fazer uma pausa

Trump exigiu na terça-feira à Fed que não cometa “mais um erro” subindo esta quarta-feira as taxas diretoras na reunião que encerra o ano. Mercados continuam a apostar que Powell vai anunciar a quarta subida deste ano, mas duvidam que haja mais algum aumento das taxas em 2019

A Reserva Federal norte-americana (Fed) deverá anunciar esta quarta-feira pelas 19 horas (hora portuguesa) a quarta subida, este ano, da taxa diretora, não dando ouvidos ao conselho do presidente Trump para não cometer “mais outro erro”.

Apesar de uma ligeira descida, o mercado de futuros aponta para uma probabilidade de 71,5% em relação à subida esta quarta-feira de 25 pontos-base na taxa diretora, passando para o intervalo entre 2,25% e 2,5%, segundo dados do Fed Watch do CME, o operador de mercados de futuros e opções.

Em mais um tweet de pressão sobre a Fed, o presidente Trump aconselhou, na terça-feira, a equipa de banqueiros centrais chefiada por Jerome Powell a “sentir os mercados” e não cometer “mais outro erro” ao subir as taxas. “Não deixem o mercado ficar ainda mais ilíquido do já está”, escreveu o presidente em mais um tweet.

Ainda que a equipa de Powell provavelmente não lhe dê ouvidos desta vez, o mercado de futuros da taxa diretora deixou de acreditar que no próximo ano a Fed se decida por alguma subida. Nem mesmo na reunião de dezembro de 2019, daqui a um ano, a subida de mais 25 pontos-base, para o intervalo entre 2,5% e 2,75% ou superior, recolhe 50% de probabilidades. Depois de quatro subidas em 2018, a Fed entraria num período de pausa. Há uma semana, as probabilidades apontavam para uma subida no segundo semestre do ano.

As pressões políticas contínuas da Administração Trump e os sinais do mercado de um afundamento nas bolsas e de uma inversão nas taxas de mercado dos títulos norte-americanos (nomeadamente com as yields a 2 anos superiores às registadas a 5 anos), aumentam a expetativa sobre o que vai dizer Powell na conferência de imprensa desta quarta-feira e quais serão as previsões dos banqueiros da Fed em relação à evolução macroeconómica e às taxas que vão vigorar no final de 2019.

Subidas das taxas em 2019, guerra comercial e críticas de Trump na agenda

A questão central para os analistas e investidores é saber se a estratégia de subida gradual da taxa diretora vai ser reafirmada, e prosseguir até um nível de 3% no final do próximo ano, ou se vai abrandar, ou mesmo fazer uma pausa (como defendem economistas proeminentes, como o Nobel Paul Krugman).

Em setembro, as previsões para as taxas diretoras no final do próximo ano, por parte dos banqueiros da Fed, apontavam para 3,1%. As projeções de crescimento económico assumiam uma clara desaceleração da economia norte-americana de 3,1% em 2018, para 2,5% em 2019, 2% em 2020 e 1,8% em 2021.

Outro foco de interesse da conferência de imprensa de Powell girará em torno dos ataques do presidente Trump à Fed (chegando a considerar que a equipa ficou "louca" e que era um problema "maior do que a China") e ao próprio Powell que foi uma escolha sua. Peter Navarro, diretor do Conselho Nacional de Comércio da Casa Branca, afirmou, na semana passada, que a Fed foi "longe demais e rápido demais".

Também, a avaliação atual que a Fed faz do impacto da guerra comercial em curso entre os EUA e a China será um ponto importante. A Reserva Federal tem feito eco das "preocupações" crescentes da economia real com os efeitos negativos nos EUA dessa política da Administração. A guerra comercial regista uma pausa, e Pequim avançou com algumas concessões, como o recomeço das importações de soja dos EUA, a descida da taxa alfandegária sobre veículos norte-americanos de 40% para a anterior de 15%, e uma maior abertura da economia chinesa às multinacionais estrangeiras no quadro do plano estratégico conhecido por "Made in 2025".

Recorde-se que o intervalo atual da taxa diretora está entre 2% a 2,25%, e a taxa efetiva no mercado situava-se, no final da semana passada, em 2,19%. A concretizar-se a decisão esta quarta-feira, será a quarta subida do ano. O máximo do intervalo da taxa diretora passou de 1,5% no final de dezembro do ano passado para 1,75% a 22 de março, 2% a 14 de junho, e 2,25% a 27 de setembro.