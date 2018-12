Centeno: 12.675 precários do Estado já tiveram a regularização dos contratos

Ministro das Finanças diz que o combate à precariedade na Administração Pública já permitiu a regularização de 12675 contratos de trabalho

É um novo ponto de situação sobre a situação dos trabalhadores precários do Estado, feito pelo ministro das Finanças, no Parlamento. Na Comissão de Trabalho e Segurança Social, onde está a ser ouvido, Mário Centeno disse que"a redução da precariedade na Administração Pública já permitiu a regularização de 12.675 contratos".

Este número compara, contudo, com um total de 31957 trabalhadores precários do Estado que solicitaram a regularização da sua situação no âmbito do Programa de Regularização dos Vínculos Precários na Adminsitração Pública (PREVPAP).

Um programa que tem vindo a derrapar. O objetivo do Governo era ter todo o processo consluído em 2018, mas o processo vai deslizar para 2019.

Em resposta a Mário Centeno, Rita Rato, deputada do PCP, frisou que o PREVPAP "está muito aquém" do previsto inicialmente e lembrou a situação dos trabalhadores precários da RTP e da Lusa. "Há centenas de trabalhadores que asseguram necessidades permanentes, há dezenas de anos, e que tiveram um parecer negativo" para a regularização do seu contrato de trabalho.