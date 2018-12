Carlos Costa: Endividamento das famílias e baixa taxa de poupança são elementos “vulneráveis da economia”

O Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, refere que embora o rácio de endividamento das famílias portuguesas face ao rendimento disponível tenha diminuindo desde 2010, "permanece ainda acima da média da área do euro, constituindo um elemento de vulnerabilidade da economia, em especial num quadro de expectativas de abrandamento da atividade económica global". Sublinhando que "a persistência de baixas taxas de poupança intensifica essa vulnerabilidade". Adiantando que a taxa de poupança dos particulares "situa-se claramente abaixo da média da área do euro e voltou a reduzir-se em 2018".

Carlos Costa responde na manhã desta quarta-feira aos deputados sobre o endividamento das famílias e as regras de concessão de crédito que desde julho foram recomendadas pelo Banco de Portugal, na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Uma das preocupações do Banco de Portugal no que toca à concessão de crédito incide particularmente em "salvaguardar a resiliência do devedor e das instituições financeiras", diz Carlos Costa, que garante que o supervisor quer evitar que o devedor, o particular, não entre em incumprimento, protegendo ao mesmo tempo as instituições financeiras para que não tenham mais crédito malparado.

Ainda assim, o governador, afirma que "o endividamento em si é uma caraterística de modernidade de uma sociedade, mas o que está em causa é saber o caráter virtuoso do endividamento face ao rendimento. Um endividamento que assente em pagar a casa é uma antecipação de poupança mas é preciso assegurar que há capacidade para ter uma poupança no futuro". Ou seja, trata-se de o endividamento ser sustentável.

E, exemplifica: "Se alguém toma um empréstimo de um milhão de euros para comprar casa e não gera poupança para o pagar, a pessoa consumiu um milhão de euros do seu património mas ficou com menos riqueza". E o crédito quando é mal concedido "é uma perda para quem o concede e uma perda para quem o pede".

Insuficiência crónica da poupança

"Portugal regista uma insuficiência crónica de poupança face às necessidades de capital da economia portuguesa", o que compara mal com os "parceiros da área do euro, quer no que se refere às taxas de poupança dos particulares quer das sociedades não financeiras (empresas)", avança Carlos Costa referindo que para que seja "possível financiar de um modo sustentável um aumento do stock de capital da economia será necessário alcançar um aumento da poupança".

É por isso, explica, que desde julho o Banco de Portugal está a monitorizar a forma como os bancos estão a conceder crédito, se estão a cumprir as recomendações do supervisor, em particular quanto aos limites impostos para evitar que o rendimento disponível seja todo absorvido num empréstimo à habitação, não deixando margem para que se faça uma poupança. E, ao mesmo tempo, que os bancos tenham particular atenção à evolução em alta das taxas de juro.

Carlos Costa sublinha ainda perante os deputados que é importante que a taxa de esforço não ultrapasse um determinado limite face ao rendimento das famílias (50%) e que o empréstimo não se prolonge (mais de 30 anos) além da vida ativa do devedor, já que a pensão de reforma será, certamente, inferior ao rendimento auferido durante a vida ativa.

O governador garante ainda que, se as recomendações não forem seguidas pelas instituições financeiras, "tomaremos a decisão de as tornar obrigatórias".