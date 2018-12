Portugal cresceu mais que os concorrentes no turismo e não foi à custa de preços baixos

O Banco de Portugal prevê que em 2019 as exportações de turismo continuem a crescer acima do PIB, e que em 2021 atinjam 9,3% do PIB. Portugal está a ter o melhor desempenho do sul da Europa e com os preços a subir mais do que a concorrência

As exportações de turismo, o tema em destaque no boletim económico de dezembro do Banco de Portugal, deverão continuar a crescer em 2019 acima do conjunto da economia e num horizonte de previsão que vai até 2021. O destaque vai para o melhor desempenho de Portugal nas exportações turísticas face aos concorrentes do sul da Europa, como Espanha, Grécia ou Itália, e com uma subida de preços superior à que se verificou nestes países.

O ritmo de crescimento das exportações do turismo deverá ser nos próximos anos mais desacelerado face ao passado recente, prevendo-se que possam atingir 9,3% do PIB em 2021, segundo o cenário traçado pelo Banco de Portugal. Se durante dez anos o peso do turismo no PIB andou em torno dos 4% (entre 1999 e 2009), o Banco de Portugal destaca que desde então houve uma subida contínua até se chegar a 7,8% em 2017.

Um contributo importante para a capacidade de financiamento da economia portuguesa assentou no maior dinamismo das exportações de turismo face ao das importações neste sector - e, como resultado, o saldo da balança turística mais do que duplicou.

Crescimento turístico em Portugal foi muito além da Primavera Árabe

Se Portugal beneficiou nos últimos anos de crescimento turístico devido à instabilidade em destinos concorrentes, como Turquia, Tunísia ou Egito - que penalizaram o turismo nesses destinos desviando esses fluxos para outros países do outro lado da bacia do Mediterrâneo, segundo o princípio de 'vasos comunicantes' neste campo - a história está longe de se resumir a este 'desvio' de turistas dos destinos da Primavera Árabe.

Segundo os dados do Banco de Portugal, os indicadores de turismo de estrangeiros para o país evidenciam um dinamismo superior aos do resto do mundo. E mesmo com o turismo em fase de crescimento a nível mundial, Portugal tem-se destacado na chegada de turistas.

O crescimento do turismo em Portugal também está longe de ser resultado de uma política de preços baixos para obter maior competitividade. Pelo contrário, a subida de preços no sector do turismo tem sido mais forte em Portugal do que nos países concorrentes a sul da Europa e do Mediterrâneo, designadamente Espanha, Itália ou Grécia.

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor, relativamente aos preços nos hotéis, restaurantes, cafés e hotéis mostra que a subida de preços evidenciou nos últimos anos uma curva mais acentuada em Portugal que em Espanha ou outros concorrentes a sul da Europa e do Mediterrâneo.

"O maior crescimento da receita de exportação média por turista e por dormida não residente em Portugal que nos países concorrentes da Europa do sul e do Mediterrâneo indicia aumento da perceção de qualidade e valor acrescentado dos serviços oferecidos pelos operadores turísticos nacionais", destaca o Banco de Portugal.

O único fator onde Portugal fica abaixo do Norte de África em termos de vantagens comparativas é na competitividade pelo preço. É conhecida a situação de preços mais baixos nos países do Norte de África que estão a recuperar situações de instabilidade, com destaque para o Egito e a Tunísia, o que é favorecido pela desvalorização das moedas nestes países. Mas como frisa o Banco de Portugal, não é na política de preços baixos que a competitividade portuguesa no sector do turismo se tem ancorado.

Exportações turísticas subestimadas sem o alojamento local

No boletim económico de dezembro sobre as exportações de turismo, o Banco de Portugal também dá conta que o país "tem vindo a registar uma diversificação ao nível dos mercados emissores de turistas estrangeiros, a par de um aumento do peso dos turistas que pernoitam em hotéis (mais caros) e em alojamento local (mais barato)".

No que toca ao alojamento local, o Banco de Portugal constata um forte aumento da oferta neste campo, reconhecendo que os valores das exportações de turismo podem estar subestimados ao nível das dormidas, uma vez que os alojamentos locais com menos de dez camas não são consideradas nos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Segundo o Banco de Portugal, a oferta de alojamento local já poderá valer 20% da oferta total de alojamento turístico no país.

A maior distribuição geográfica dos turistas em Portugal face aos destinos mais saturados também é evidenciada pelo Banco de Portugal, que associa este fator a "uma diminuição relativa do turismo de 'sol e praia' e poderá explicar os sinais de uma menor sazonalidade nos indicadores de turismo".