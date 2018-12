Portos. Movimento de carga cai 4,3% até outubro

Os portos do Continente registaram uma quebra de 4,3% no volume de carga movimentada até outubro, para 77,8 milhões de toneladas, um registo que reflete "perdas acentuadas " em Lisboa e Setúbal, "fruto da instabilidade laboral que se tem vindo a verificar", diz a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT).

Em causa, em Lisboa e Setúbal, está a greve às horas extraordinárias iniciada em agosto, uma vez que estes dados ainda não abrangem a paragem de Setúbal entre 5 e 14 de novembro, devido à luta dos estivadores precários.

Mas também há uma quebra de 2,43 milhões de toneladas em Sines (-5,7%), devido à redução da importação de recursos energéticos.

No conjunto dos portos, "Aveiro, Figueira da Foz e Faro são os únicos a registar um aumento do volume de carga movimentada em outubro" e, relativamente ao porto algarvio, a AMT refere que o crescimento poderá ser justificado pela retoma da sua atividade, na sequência da recente aquisição da Cimpor pelo grupo turco OYAK à brasileira Intercement.

No segmento dos contentores, o movimento nos portos nacionais cresceu 0,4%, para 1,57 milhões de toneladas, com Sines a bater o seu recorde e Leixões, também em alta, destaca a AMT em comunicado.

Já os outros portos do Continente registaram variações negativas, com Lisboa a perder 12% e Setúbal 6,3%.

Outro indicador do movimento portuário são as 8.732 escalas de navios registadas nos primeiros 10 meses do ano. É um número que combina subidas de 1,2% em Aveiro, a atingir a marca mais elevada de sempre, com uma descida de 15,6% em Lisboa.

No que respeita a embarques e desembarques, Viana do Castelo, Figueira da Foz, Setúbal e Faro apresentam-se como os portos com "perfil exportador", registando um volume de entrada de carga superior ao das saídas, refere a AMT.