"Onde é que estão as rendas excessivas?" EDP garante ter ficado a perder €741 milhões

O administrador da EDP João Manso Neto defendeu esta terça-feira no Parlamento que não só a elétrica não ganhou com a entrada em vigor do regime de compensações conhecido como CMEC, como acabou mesmo por perder 741 milhões de euros ao longo de uma década neste regime de remuneração.



Na sua apresentação no Parlamento, Manso Neto apontou que a EDP terá perdido 501 milhões de euros por "incumprimentos contratuais", aqui se incluindo alterações aos termos originais dos CMEC aprovados em 2007, e ainda saiu a perder 241 milhões de euros por efeito de uma "simplificação metodológica" na avaliação do valor dos antigos Contratos de Aquisição de Energia (CAE), que a partir de 2007 deram lugar aos Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC).



Entre os 501 milhões alegadamente perdidos na transição de CAE para CMEC Manso Neto incluiu o corte do juro recebido pela EDP em 2013 (negociado entre a elétrica e o Governo de Passos Coelho), mas também a cobrança da contribuição da energia (CESE) e dos encargos com a tarifa social a centrais do regime CMEC, além de custos que agora estão a ser imputados à EDP pela não realização de testes de disponibilidade de algumas centrais.



Na rubrica de 241 milhões de euros ligados a alegados erros de subavaliação dos CAE, Manso Neto sustentou-se num estudo que o professor universitário João Duque (contratado pela própria EDP) já havia apresentado no Parlamento.



"Onde é que estão as rendas excessivas? Em lado nenhum", concluiu o gestor, defendendo que a EDP respeita a lei.