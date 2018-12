Manso Neto diz que EDP redigiu proposta de legislação a pedido do Governo

Gestor da EDP diz que a empresa redigiu projeto legislativo dos CMEC em 2006 após uma reunião em que o secretário de Estado Castro Guerra terá solicitado isso mesmo à empresa

O administrador da EDP João Manso Neto declarou esta terça feira no Parlamento que o 'draft' de resolução de Conselho de Ministros que a EDP enviou ao Governo em Novembro de 2006 sobre os CMEC - Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual foi feito a pedido do Governo de José Sócrates.



"Houve uma reunião em que o professor Castro Guerra (antigo secretário de Estado da Indústria, quando Manuel Pinho era ministro da Economia) nos terá pedido para fazer isso", afirmou Manso Neto na comissão parlamentar de inquérito sobre as rendas da energia.



Manso Neto respondia a uma questão do deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD, sobre se a redação do draft de legislação pela EDP tinha sido uma iniciativa da EDP ou do Governo. O deputado social democrata salientou que esse tipo de relacionamento revela "uma proximidade indesejável entre a EDP e o poder político".



Manso Neto desvalorizou o episódio, noticiado pelo Expresso em Novembro de 2017, notando que "a EDP interagiu com os governos todos, e não apenas com o de José Sócrates".



O gestor sublinhou ainda que a criação do regime CMEC, para acabar com os Contratos de Aquisição de Energia, por dizer respeito aos contratos da EDP, teria sempre de envolver a empresa. "Para acabar com os contratos é conveniente que nós estejamos de acordo", referiu.