Manso Neto: “A interação da EDP com o Governo é natural e inevitável”

João Manso Neto, administrador executivo da EDP, classifica como naturais os contactos da empresa com sucessivos governos para defender temas e projetos do seu interesse. "Ao longo da minha vida a interação com os governos foi grande. A interação da EDP com os governos é natural e inevitável porque a EDP é parte interessada nos dossiês", declarou o gestor no Parlamento.



Na sua intervenção inicial na comissão parlamentar de inquérito sobre as rendas da energia, João Manso Neto frisou que cada Governo sempre foi livre de tomar decisões. "Nós não nos coibimos de fazer propostas quando nos são pedidas, mas a decisão cabe ao Governo", defendeu o administrador da EDP.



Na sua apresentação inicial aos deputados Manso Neto sustentou ainda que a passagem dos Contratos de Aquisição de Energia para o regime de Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC) resultou de uma decisão comunitária e impôs à EDP "um risco muito superior".



Segundo Manso Neto, a EDP acabou por aceitar o regime CMEC por três razões. "Primeiro, respeitamos a lei. Segundo, era essa a vontade dos acionistas e o maior acionista era o Estado. Terceiro, não nos podemos acantonar no passado e devíamos passar ao mercado, desde que assegurando a neutralidade financeira", afirmou.