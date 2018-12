João Manso Neto: “Não foi a EDP que meteu Manuel Pinho em Columbia”

O administrador da EDP João Manso Neto garantiu esta terça feira no Parlamento que "não foi a EDP que meteu o Dr. Manuel Pinho" no programa da Universidade de Columbia patrocinado pela elétrica portuguesa.



"O Dr. Manuel Pinho foi indicado pela universidade", assegurou o gestor da EDP, quando questionado pelo deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, sobre quem teve a iniciativa de convidar Pinho para lecionar em Nova Iorque.



Questionado sobre o porquê de a EDP não ter facultado à comissão parlamentar de inquérito os emails sobre o protocolo com Columbia, Manso Neto disse desconhecer a solicitação desse pedido.



Manuel Pinho será ouvido pelos deputados na comissão de inquérito na próxima quinta feira.