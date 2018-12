Empresas Mailtec e Escrita Inteligente fundem-se com os CTT

Os CTT vão avançar com a fusão por incorporação de duas das suas empresas, a Mailtec e a Escrita Inteligente. A operação faz parte “do processo de simplificação da estrutura empresarial do Grupo CTT” e já recebeu ‘luz verde’ para avançar.

A Mailtec opera na área da gestão documental (captura e tratamento de dados, pré-produção e produção, envio de comunicação), tem cerca de 160 trabalhadores, que vão integrar os quadros dos CTT, e um capital de 751,8 mil euros. A Escrita Inteligente, start-up da área da desmaterialização de recibos, não tem colaboradores e o seu capital social é de 37,37 mil euros.

O documento de registo do projeto de fusão por incorporação refere que serão transmitidos, para além dos valores patrimoniais, todos os contratos, entre os quais “os contratos de trabalho em vigor”. Ainda assim, o documento diz também, noutro ponto, que esta “simplificação da estrutura do Grupo CTT” permitirá “potenciar uma maior racionalização dos recursos disponíveis, nomeadamente no que se refere a recursos humanos, administrativos e financeiros”.

O Expresso pediu um comentário aos CTT, nomeadamente sobre as tais sinergias de custos, tendo fonte oficial do grupo respondido apenas que “a fusão que está em curso decorre da continuação de um natural processo de reorganização e simplificação da estrutura societária do Grupo CTT, permitindo o aproveitamento de algumas sinergias através da simplificação de processos administrativos. Não terá impacto nos processos operacionais e de serviço a clientes”. Fruto das mudanças no mercado e da redução do negócio de correspondência tradicional, os CTT têm vindo a implementar um processo de reestruturação que inclui, como já tem referido o seu presidente executivo, Francisco Lacerda, a redução de pessoal.

Em 2017, e segundo as contas dos CTT, saíram 125 efectivos. Entre efectivos e contratados a termo (estes últimos subiram em 2017), o pessoal do grupo soma 12.163 trabalhadores. Os CTT arrancaram entretanto com o seu “plano de transformação operacional”, no primeiro trimestre de 2018, sendo o objetivo conseguir poupanças, até ao final deste ano, de 13,8 milhões de anos.