Bolsas em queda para pior ano desde a crise financeira de 2008

O índice mundial caiu 1,3% na primeira sessão da semana que a Bloomberg já batizou de “segunda-feira sangrenta”. Desde o início do ano já perdeu 9,9%, pior do que em 2011. Maré vermelha continua esta terça-feira na Ásia e na abertura da Europa

A maré vermelha não larga as bolsas em dezembro. Na segunda-feira, o índice mundial MSCI perdeu 1,33%, pressionado pela queda de 2,1% nas duas bolsas de Nova Iorque, as mais importantes do mundo. A Bloomberg já batizou essa sessão de “segunda-feira sangrenta”. Na capital financeira dos EUA, a queda de segunda-feira foi a terceira maior do mês. O índice das estrelas da tecnologia, conhecido pelo acrónimo FANG Plus, recuou 3,6%.

A Ásia fechou esta terça-feira no vermelho, com o índice Nikkei 225, de Tóquio, a bolsa mais importante da região, a recuar 1,8%. A Europa abriu a sessão no negativo. Amesterdão lidera as quedas, com o índice AEX a recuar quase 1%. Lisboa segue a tendência europeia. O PSI 20 está a cair 0,9%.

A queda mundial na sessão de segunda-feira alterou, de novo, o balanço anual nos mercados de ações. O índice MSCI para todas as bolsas já está a perder 9,9% desde início do ano. No final da semana passada, registava um recuo de 8,7%. Depois do fecho desta segunda-feira, 2018 já acumula um recuo superior ao de 9,4% registado em 2011. Deste modo, o ano em curso encaminha-se para ser o pior desde a crise financeira de 2008, quando o índice mundial afundou mais de 40%.

Na década posterior à crise financeira, o índice mundial recuou 9,4% em 2011 e 4,3% em 2015. Nos restantes anos acumulou ganhos. Em 2017, subiu 21,6%.

Xi Jinping não animou as bolsas asiáticas

As bolsas asiáticas não se animaram com o discurso do presidente chinês em Pequim assinalando esta terça-feira o 40º aniversário do início das reformas económicas lançadas por Deng Xiaoping em dezembro de 1978, dois anos apenas após a morte de Mao Tsé Tung. Os índices bolsistas da região fecharam no vermelho. Na China, as bolsas de Xangai e de Shenzhen (a praça das tecnológicas) perderam 0,8%.

Xi Jinping avisou os chineses que a segunda maior economia do mundo enfrenta “perigos inimagináveis”, mas nada adiantou sobre a guerra comercial com Trump, que atravessa uma pausa, ou acerca da estratégia futura, nomeadamente as metas tecnológicas para 2025 e o objetivo de ultrapassar os EUA em PIB em 2030.

Para o exterior deixou o recado de que “não há manuais ou regras de ouro ou professores que possam ser arrogantes em relação ao povo chinês, país com 5000 anos de civilização e 1,3 mil milhões de habitantes”. A atenção dos analistas vira-se, agora, para a 3ª sessão plenária do Comité Central do Partido Comunista da China de 11 a 13 de janeiro.