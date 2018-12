Banco de Portugal espera desaceleração acentuada da economia portuguesa e lidera no pessimismo

A economia portuguesa está a abrandar, vai abrandar ainda mais e ficar aquém das expetativas do Governo. Essa é a grande conclusão das projeções do Banco de Portugal (BdP), inscritas no Boletim Económico de Dezembro e divulgadas esta terça-feira.

"O período 2018-2021 deverá ser uma fase de maturação do ciclo económico: manutenção de trajetória de crescimento mas a um nível progressivamente menor, convergindo para a do PIB potencial", salienta a instituição.

Uma desaceleração que vai ser marcada. Depois de crescer 2,8% em 2017, o Produto Interno Bruto (PIB) deve aumentar apenas 2,1% este ano, em termos reais, antecipa o BdP. E os números não vão além dos 1,8% em 2019, 1,7% em 2020 e 1,6% em 2021.

Isto significa que a projeção de crescimento do Banco de Portugal para o crescimento da economia nacional fica aquém da de Mário Centeno. No Orçamento do Estado para 2019, o Ministério das Finanças aponta para uma expansão de 2,3% este ano e de 2,2% no próximo.

Mais ainda, o BdP é mais pessimista ou, na melhor das hipóteses, está em linha, com as previsões das restantes organizações nacionais e internacionais para a evolução da economia portuguesa até 2021.

Exportações ditam abrandamento

Explicação para este abrandamento? A instituição aponta para "uma revisão em baixa do crescimento das exportações, que reflete a revisão das hipóteses relativas à evolução da procura externa e a incoporação da informação mais recente".

Assim, as projeções do BdP apontam para uma subida das exportações de 3,6% em 2018, 3,7% em 2019, 4% em 2020 e 3,6% em 2021.

O enquadramento externo não só é decisivo para explicar a desaceleração da economia portuguesa, como é o grande risco que impende sobre o andamento da atividade.

"O enquadramento externo está na origem dos principais fatores de risco e incerteza que rodeiam a atual projeção, contribuindo para riscos descendentes para a atividade e ligeiramente ascendentes para a inflação", frisa o BdP.