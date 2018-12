Wall Street fecha em forte baixa por subida de juros e arrefecimento da economia

A bolsa nova-iorquina encerrou nesta segunda-feira com fortes baixas dos seus índices mais emblemáticos, devido ao receio dos investidores com uma nova subida das taxas de juro e a desaceleração do crescimento económico. Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average perdeu 2,11%, para os 23.592,98 pontos.

Mais forte foi a desvalorização do tecnológico Nasdaq, que caiu 2,27%, para as 6.753,73 unidades. Ainda com um recuo superior a 2% esteve o alargado S&P500, que contraiu 2,08%, para os 2.545,94 pontos.

Com as perdas de hoje do Nasdaq, os três principais índices de Wall Street estão a evoluir em níveis inferiores àqueles com que abriram o ano, com o S&P 500 a estar neste momento no seu nível mais baixo desde outubro de 2017.

"O olho do ciclone das inquietações está no temor que o crescimento da economia norte-americana diminua no próximo ano", observou Karl Haeling, da LBBW. Este receio precipitou a queda dos mercados na semana passada e tornou a fazer cair os índices hoje, até porque saíram dois indicadores da economia dos EUA - a atividade industrial na região de Nova Iorque e a confiança dos construtores de imobiliário -- que dececionaram os investidores.

Acresce que algumas empresas sofreram fortes pressões por razões muito precisas: o Goldman Sachs, perdeu 2,76%, está acusado na Malásia de envolvimento no escândalo financeiro 1MDB e a Johnson & Johnson, que recuou 2,90%, continua a sofrer com a divulgação de notícias em que é acusada de esconder deliberadamente, durante várias décadas, que o seu talco continha amianto.

Entretanto, afirmações pessimistas de um operador de mercado muito respeitado em Wall Street, Jeffrey Gundlach, à estação de televisão norte-americana CNBC, agravaram a depressão dos operadores. "Estou fortemente convencido que se trata de um mercado deprimido", disse Gundlach, quando os investidores escrutinam todo e cada sinal para esclarecerem se está a chegar uma recuperação dos índices, agora que se aproxima o final de um ano que tem sido particularmente caótico em Wall Street.