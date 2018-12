Tecnologias melhoram informação na Saúde e dão gás a ensaios clínicos

MedOn, gRUL e SIGEC são os primeiros projetos da Glintt Inov a chegar ao mercado, no início de 2019. A plataforma de inovação da Glintt – Global Intelligent Technologies foi lançada em setembro, com o objetivo de “encontrar novas soluções para os desafios complexos” do sector da Saúde e estas três ferramentas são os primeiros resultados desta aposta, revela a empresa.

Na altura da apresentação da Inov, João Paulo Cabecinha, administrador executivo da tecnológica, explicou que “a Glintt Inov surge do nosso conhecimento das necessidades do sector, que são cada vez mais complexas. Queremos ajudar a criar soluções tecnológicas que permitam dar aos profissionais de saúde mais disponibilidade para atenderem os seus pacientes e ceder-lhes informação mais completa e fiável. Acreditamos que a tecnologia vem auxiliar os profissionais no seu trabalho e aproximá-los dos seus pacientes”.

No total, os três projetos implicam um investimento de cerca de 920 mil euros e vão começar a ser apresentados às organizações que operam na área da Saúde.

No caso do MedOn a proposta é concentrar toda a informação de um utente numa única plataforma. Está a ser desenvolvido por uma equipa de profissionais da Glintt em colaboração com o Centro Hospitalar da Cova da Beira e o objetivo é “otimizar o tempo dos profissionais de saúde, capacitando-os com a informação necessária para tomarem decisões, integrar todos os serviços com quem o utente entra em contacto e ainda promover junto dos pacientes a adesão à terapêutica”.

“Vemos os utentes a repetirem a diferentes profissionais qual a medicação que estão a tomar, muitas vezes esquecendo-se de pormenores que podem ser essenciais na tomada de decisão de um médico. Através da plataforma MedOn, médicos, farmacêuticos e utentes partilham toda a informação, evitando perdas de tempo e de informação e permitindo que os profissionais dediquem mais tempo às pessoas”, explica, em comunicado de imprensa, José Guerra, responsável pelo projeto dentro da Glintt.

A uniformização de informação é também o foco do projeto gRUL, que “pretende colmatar a lacuna de não haver um sistema agregador de todas as informações dispersas nos sistemas de um hospital”. Outra das vantagens desta plataforma é permitir “processar em tempo real” os dados recolhidos “para alertar de imediato anomalias ou situações que os profissionais de saúde devam ter em consideração”.

De acordo com Pedro Rocha, líder do projeto pela Glintt, há duas realidades a que se pretende dar resposta: “Em primeiro lugar, os hospitais são muito heterogéneos no que toca a sistemas de informação e não há um sistema agregador de toda a informação e, em segundo lugar, nenhum clínico é capaz de processar tanta informação num espaço tão curto de tempo. A gRUL pretende capacitar os profissionais de informações em tempo real para que possam tomar as melhores decisões”.

No caso do SIGEC, trata-se de um projeto desenvolvido por uma equipa da Glintt, liderada por Tiago Amaral, em colaboração com o Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, com, a finalidade de tornar os centros de ensaios clínicos mais competitivos, via uma plataforma que permite fazer uma melhor gestão dos utentes e da atividade.

“Quem quer estar na linha da frente do tratamento, tem de recorrer a ensaios clínicos e este é um processo que exige muita burocracia e um constante acompanhamento de todos os utentes em todas as fases”, afirma Tiago Amaral. De acordo com a Glintt, com a otimização deste processo, a avaliação sobre a viabilidade do ensaio clínico é mais rápida e a gestão das fases dos ensaios e os respetivos pagamentos é feita de forma mais eficaz.

A tecnológica revela ainda que “ao longo dos últimos dois meses, a Glintt Inov ouviu 26 novos projetos, dos quais os melhores serão selecionados para integrar a iniciativa no próximo ano”.

Quando foi lançada a iniciativa Inov, Nuno Vasco Lopes, CEO (presidente executivo) da Glintt, adiantou ao Expresso que a empresa “tem a inovação no seu ADN” e que, desde há muitos anos, que investe no desenvolvimento de soluções com impacto no sector da Saúde. Porque, “é isso que nos diferencia e é isso que nos coloca na liderança do sector em Portugal e na Península Ibérica”.

“A Glintt Inov é a materialização desta nossa aposta, com a diferença de agora, além do que desenvolvemos internamente, termos um programa e meios para apoio direto a ideias e projetos disruptivos desenvolvidos por empreendedores dentro e fora da nossa empresa. A Glintt vai investir quatro milhões de euros em novas soluções para a saúde”, avançou Nuno Vasco Lopes.

A Glintt, empresa cotada em bolsa desde 1999 e que tem a sede no parque de escritórios da Quinta da Beloura, em Sintra, é especialista em consultoria e serviços tecnológicos na área da Saúde e fornece soluções de software a mais de 200 hospitais e clínicas. Além disso, cerca de 16 mil farmácias, em Portugal e Espanha, usam o seu sistema de gestão – aliás, a tecnológica nasceu dentro, e faz parte, do universo empresarial da Associação Nacional das Farmácias.