“Somos o país do faz de conta, é muito bonito falar do Interior”

O caminho para as empresas do interior já pareceu mais sinuoso e exposto ao isolamento. Só que o progresso registado não significa que o trabalho esteja completo e alguns dos obstáculos de sempre ainda estão por resolver. Mas as oportunidades também começam a ser mais aproveitadas.

São algumas das conclusões que se pode tirar do XXII Encontro Fora da Caixa e que escolheu a Guarda como palco de mais uma edição do ciclo de conferências da Caixa Geral de Depósitos, que conta com o apoio do Expresso. “Interioridade: desafios e oportunidades” foi o tema escolhido com o objetivo de perceber se estar nesta região se trata “de uma maldição ou uma enorme oportunidade”, tal como resumiu o administrador executivo da CGD, José João Guilherme.

Uma das principais dificuldades passa pela capacidade de atração e retenção de talento local, com o diretor geral da Sodecia Powertrain Guarda, Gabriel Alves, a reiterar a necessidade de “formar pessoas.” Para António Plácido Santos, “os recursos humanos são um dos principais problemas que temos neste momento”, com o presidente do conselho de administração da Prisca Alimentação a falar também da dificuldade em chegar aos grandes centros urbanos. Tratam-se de situações que na opinião do administrador da PABI, Nuno Ferreira, refletem um quadro claro: “Somos o país faz de conta, é muito bonito falar do Interior.”

Pelo seu lado, Orlando Faísca, administrador da Floresta Bem Cuidada, falou da necessidade de adaptar a oferta educativa das instituições de ensino da região, com “cursos que reflitam as necessidades.” Problemas persistentes que ainda são pedras no caminho e que refletem o que historicamente é o “grande falhanço do Estado e de quem o tem administrado” nas suas políticas para a região, atirou o presidente da Câmara da Guarda, Álvaro dos Santos Amaro.

Segundo José Félix Ribeiro é “importante construir capital simbólico”, com o economista a reconhecer muitos aspetos positivos em termos de desenvolvimento empresarial. Apesar das falhas, o caminho já aponta para um futuro melhor e Jorge Coelho fez questão de colocar as coisas em perspetiva: “Se estivéssemos a discutir aqui há uns atrás, o problema não era a atração de emprego, mas sim o desemprego maciço.”