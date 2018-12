Norte 2020 lança concurso de €10 milhões para as empresas contratarem mestres e doutores

O Norte 2020 quer incentivar as empresas a recrutar recursos humanos "altamente qualificados" e, para isso, prevê a aplicação de 10 milhões de euros do Fundo Social Europeu para a contratação de licenciados, mestres, doutorados ou pós-doutorados.

O concurso agora lançado "tem como objetivo contribuir para elevar as competências das empresas em domínios como a Qualificação, Internacionalização e Investigação". Em causa estão micro, pequenas e médias empresas que devem enquadrar as respetivas candidaturas nas suas estratégias de inovação.

A prioridade será dada a "projetos alinhados com a Estratégia de Especialização Inteligente da Região do Norte, que identifica como nucleares os setores da cultura, criação e moda, sistemas avançados de produção, sistemas agroambentais e alimentação, bem como indústrias da mobilidade e ambiente", indica a CCDRN - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte em comunicado.

O projeto prevê o financiamento em 50% dos custos salariais pelo período máximo de 36 meses, apresentando como limites do salário base dos recursos a contratar os 1.500 euros (mínimo) e os 3.209,67 euros (máximo), para trabalhadores com doutoramento ou pós doutoramento.

O Norte 2020 (Programa Operacional Regional do Norte para 2014/2020) ) é um instrumento financeiro com uma dotação de 3,4 mil milhões de euros dedicado ao apoio do desenvolvimento regional do Norte de Portugal e está integrado no Acordo de Parceria PORTUGAL 2020.