Mercados à espera do que vai fazer a Fed em 2019

Jerome Powell, o presidente do banco central dos Estados Unidos, reúne o último comité de política monetária do ano na terça e quarta-feira para subir a taxa directora, segundo as previsões dos mercados. Mas o mais importante vai ser saber o que os banqueiros centrais da maior economia do mundo prevêem fazer no próximo ano e se vão reagir publicamente aos ataques constantes do presidente Trump

O banco central dos Estados Unidos deverá subir as taxas directoras na reunião que realiza esta terça e quarta-feira, segundo o consenso dos analistas do mercado. A decisão do comité de política monetária da Reserva Federal norte-americana (Fed) será comunicada na quarta-feira pelas 19h (hora portuguesa), seguindo-se uma conferência de imprensa pelo seu presidente Jerome Powell.

Os mercados de futuros apontam para uma subida da taxa directora em 25 pontos-base (0,25%), para o intervalo entre 2,25% e 2,75%. A probabilidade desta decisão é superior a 75%, segundo o Fed Watch do CME, o operador de mercados de futuros e opções.

A expectativa centra-se, contudo, em saber que sinais vão dar os banqueiros centrais – e o próprio Powell na conferência de imprensa de quarta-feira – sobre o que prevêem fazer no próximo ano.

A incógnita, depois dos ataques constantes do presidente Trump contra a actual política monetária da Fed e de alguns sinais negativos dados pelos mercados, é saber se a estratégia de subida gradual da taxa directora vai ser reafirmada, eprosseguir até um nível de 3% no final do próximo ano, ou se vai abrandar, ou mesmo fazer uma pausa (como defendem economistas proeminentes, como o Nobel Paul Krugman). O mercado de futuros aponta para uma única subida, a concretizar-se no segundo semestre do próximo ano, com a taxa máxima a fechar o ano em 2,75%, segundo o Fed Watch da CME.

As projeções sobre a evolução da economia norte-americana e as previsões dos banqueiros centrais para as taxas até final do próximo ano (o que, na gíria, é designado por dot-plot, gráfico de pontos), que vão ser divulgadas na quarta-feira, serão um elemento fundamental para avaliar a política monetária em 2019. Em setembro, as previsões para as taxas diretoras no final do próximo ano, por parte dos banqueiros da Fed, apontavam para 3,1%. As projecções de crescimento económico assumiam uma clara desaceleração da economia norte-americana de 3,1% em 2018, para 2,5% em 2019 , 2% em 2020 e 1,8% em 2021.

Outro foco de interesse da conferência de imprensa de Powell girará em torno dos ataques do presidente Trump à Fed (chegando a considerar que a equipa ficou "louca" e que era um problema "maior do que a China") e ao próprio Powell que foi uma escolha sua. Também, a avaliação atual que a Fed faz do impacto da guerra comercial em curso entre os EUA e a China será um ponto importante. A Reserva Federal tem feito eco das "preocupações" crescentes da economia real com os efeitos negativos nos EUA dessa política da Administração. A guerra comercial regista uma pausa, e Pequim avançou com algumas concessões, como o recomeço das importações de soja dos EUA, a descida da taxa alfandegária sobre veículos norte-americanos de 40% para a anterior de 15%, e uma maior abertura da economia chinesa às multinacionais estrangeiras no quadro do plo estratégico conhecido por "Made in 2025".

Recorde-se que o intervalo actual da taxa diretora está entre 2% a 2,25%, e a taxa efectiva no mercado situava-se, no final da semana passada, em 2,19%. A concretizar-se a decisão esta quarta-feira, será a quarta subida do ano. O máximo do intervalo da taxa directora passou de 1,5% no final de dezembro do ano passado para 1,75% a 22 de março, 2% a 14 de junho, e 2,25% a 27 de setembro.