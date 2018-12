Marca de roupa Guess multada na Europa em 40 milhões de euros

A Guess foi multada pela Comissão Europeia em €39.821.000, por ter violado as regras europeias de concorrência entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de outubro de 2017.

Bruxelas concluiu que a empresa norte-americana impediu os retalhistas usarem a marca Guess e marcas registadas para efeitos de publicidade online, de venderem sem uma autorização específica da empresa (que não estava sujeita a qualquer critério) e de venderem a consumidores fora de territórios autorizados. Além disso, impedia também a venda cruzada entre grossistas e retalhistas autorizados e não permitia que estes definissem sozinhos o preços de venda dos produtos da Guess.

As conclusões resultam da investigação às práticas e acordos de distribuição da Guess, iniciada em junho de 2017.

“Os acordos de distribuição da Guess tentam impedir os consumidores da UE de comprarem em outros Estados-membros, impedindo o acesso dos retalhistas a publicidade e a vendas transfronteiriças”, explica em comunicado a comissária responsável pela Concorrência, Margrethe Vestager. “Isto permitiu à empresa manter os preços artificialmente elevados, em especial nos países da Europa Central e de Leste.”

Bulgária, Croácia, República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Polónia, Roménia, Eslovária e Eslovénia são os países identificados pela Comissão Europeia como aqueles em que os produtos Guess são, em média, entre 5% e 10% mais elevados que na Europa Ocidental.

Embora as empresas no espaço económico europeu tenham liberdade para definir o sistema de distribuição que preferem, incluindo sistemas que permitem apenas a venda por vendedores pré-selecionados, estes têm de cumprir as regras de concorrência europeias.

Estas regras preveem o direitos dos consumidores europeus comprarem produtos em qualquer país da UE e de os retalhistas autorizados venderem online produtos cobertos pelo contrato de distribuição, publicitarem-nos, venderem-nos além fronteiras e determinarem os seus preços de venda.