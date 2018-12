Maior fundição nacional contrata energia renovável com a EDP por 18 anos

A Sakthi, maior fundição a operar em Portugal, com unidades industriais na Maia, em Águeda e na Trofa, firmou um contrato de abastecimento de eletricidade de origem renovável com a EDP Comercial válido por 18 anos. É o maior contrato de fornecimento já feito pela elétrica portuguesa no mercado liberalizado.

Em comunicado, a EDP refere que a contratação de longo prazo permitirá à Sakthi uma poupança na sua fatura elétrica de cerca de 20% face ao custo dos contratos de curto prazo.

A Sakthi, detida por capitais indianos, está presente em Portugal desde 2007, mas a origem das fundições que adquiriu remonta à década de 1970. A empresa consome anualmente 150 mil megawatts hora (MWh) de eletricidade nas suas três fábricas, onde emprega 700 pessoas.

“Este contrato representa uma mudança de paradigma para a EDP, enquadrando-se na estratégia de construção de parcerias sólidas e duradouras, com uma clara aposta na eficiência energética – área em que o grupo tem feito significativos investimentos em articulação com os seus clientes. Por outro lado, este novo paradigma permitirá impulsionar a produção renovável, estando, por isso, totalmente alinhado com os compromissos de sustentabilidade assumidos pelo grupo”, afirma Vera Pinto Pereira, administradora da EDP, no mesmo comunicado.

Os contratos de abastecimento de longo prazo (PPA, na sigla inglesa) têm sido uma solução procurada sobretudo por algumas multinacionais da área tecnológica, como forma de garantirem um preço previsível no longo prazo, ao mesmo tempo que asseguram que a energia que consomem provém de fontes renováveis.

A EDP Renováveis já havia firmado vários contratos de longo prazo nos Estados Unidos da América, tendo também em Espanha começado a estabelecer este tipo de negócios. Em Portugal a maior parte dos comercializadores ainda estão a servir os clientes com contratos de curto prazo (um ou dois anos), embora alguns fornecedores comecem a encontrar consumidores industriais dispostos a soluções de abastecimento mais duradouras.