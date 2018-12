Inflação em novembro na zona euro revista em baixa. Desceu para 1,9%

A inflação na zona euro em novembro desceu para 1,9%, segundo a nova estimativa do Eurostat publicada esta segunda-feira. O organismo de estatística da União Europeia reviu em baixa a estimativa rápida publicada em final de novembro que apontava para 2%

A inflação na zona euro em novembro desceu para 1,9%, segundo a estimativa do Eurostat publicada esta segunda-feira. O organismo de estatística da União Europeia reviu em baixa a estimativa rápida que publicara no final de novembro, apontando para 2%. Confirma-se a trajetória descendente da inflação em novembro, depois desta ter registado 2,2% em outubro, um pico do ano.