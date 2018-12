EDP faz tremer bolsa de Lisboa

O principal índice da bolsa de Lisboa arrancou esta segunda-feira no vermelho. O PSI-20 abriu a cair 0,38% para os 4.784,94 pontos, depois de na sexta-feira ter encerrado também em queda: 0,4% para 4.823,06 pontos. À hora de abertura esta segunda-feira, onze cotadas estavam em terreno negativo, cinco a subir e duas mantinham-se inalteradas.

Depois de um arranque no vermelho, o PSI-20 consegue recuperar ligeiramente e, às 8h50, estava a subir 0,01% para 4.803,81 pontos, com a Corticeira Amorim e a Mota Engil entre as que mais puxavam pela bolsa de Lisboa.

Por volta dessa hora, quatro cotadas negociavam no terreno negativo: Altri, EDP, EDP Renováveis e Nos. A empresa presidida por António Mexia era aquela que mais contribuía para as perdas: às 9h08, estava a cair 1,26% para 3,065 euros.

Também a EDP Renováveis estava a cair 0,32% para 7,72 euros, no mesmo dia é que é anunciado que a empresa assegurou, na sequência do leilão de energia grego, um contrato de 20 anos para venda de geração eólica produzida no norte da Grécia.

A bolsa de Lisboa está em linha com as principais praças europeias, que registam também uma tendência para quedas. Em sentido contrário estavam os principais mercados asiáticos, que abriram em terreno positivo.

Os investidores, atentos aos principais eventos políticos nos Estados Unidos e na China, querem saber se podem acabar com as preocupações relacionadas com a desaceleração dos crescimento económico global, sublinha a agência Lusa.

Na terça-feira, o Presidente chinês Xi Jinping fará um discurso importante para assinalar o 40.º aniversário da reforma e abertura da China e o país realiza também esta semana a Conferência Anual de Trabalho Económico Central, na qual se vão discutir as principais metas de crescimento e de política para o próximo ano. Na semana passada, o Politburo, principal órgão decisor do Partido Comunista, previu a continuação do crescimento dentro de um intervalo razoável.

Já nos Estados Unidos, a Reserva Federal norte-americana (FED) deverá aumentar as taxas de juro a partir de terça-feira. Os investidores preveem também que o FED reduza as suas projeções nas taxas de juro.