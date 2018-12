EDP cede e paga a contribuição extraordinária da energia

A EDP decidiu pagar a Contribuição Extraordinária sobre o Sector Energético (CESE), tendo considerado reunidas as condições que o seu presidente, António Mexia, tinha definido como necessárias para a empresa voltar a pagar, apurou o Expresso junto de fonte conhecedora do tema.

Em causa está uma contribuição superior a 60 milhões de euros por ano que começaram a ser cobrados em 2014 pelo governo de Pedro Passos Coelho. Em 2017 a EDP decidiu deixar de pagar a CESE contestando o facto de a contribuição se prolongar no tempo e não estar a ser usada para diminuir a dívida tarifária de eletricidade.

Entre as exigências da EDP estavam a garantia de que a contribuição será canalizada para o sistema elétrico e a perspetiva que ela tenha um fim à vista. O Governo não se comprometeu publicamente com um prazo para acabar com a CESE mas já garantiu que ela será de facto utilizada para reduzir a dívida tarifária.

O Expresso questionou esta segunda-feira a EDP sobre se já tinha decidido pagar ou não a CESE e se esse pagamento incluía o ano de 2017. Mas a empresa não quis fazer comentários.

Recentemente o ministro do Ambiente já tinha avançado que estavam reunidas as condições para todas as empresas pagarem a CESE. António Mexia admitiu na altura que seria possível a EDP voltar mas remeteu para mais tarde uma decisão final.