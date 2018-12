EDP Renováveis anuncia contrato para 15 megawatts eólicos em leilão grego de energia

A EDP Renováveis (EDPR) assegurou um contrato de tarifa garantida de 20 anos, na sequência do leilão de energia grego, para venda de geração eólica com 15 megawatts (MW), foi anunciado ao mercado.

Num comunicado publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP Renováveis, S.A., controlada em 82,6% pela EDP, indica que assegurou um 'Contract for Diference' [um contrato de tarifa garantida] de 20 anos, na sequência do leilão de energia grego, para a venda de geração eólica produzida pelo parque Aerorrachi com 15 MW de capacidade".

De acordo com a nota, o projeto localizado na região norte da Grécia, deverá entrar em operação até 2021. A 4 de julho de 2018, a EDPR tinha anunciado a entrada na Grécia com a atribuição de um contrato de tarifa garantida de 20 anos para o parque eólico Livadi de 45 MW.

A EDPR destaca que com este novo contrato, reforça a sua presença num novo mercado com um desenvolvimento sustentável do seu recurso de energia renovável. "Como parte da sua estratégia de crescimento, a EDPR continua a analisar oportunidades de crescimento, enquanto desenvolve projetos rentáveis focados em países com perfil de baixo risco e estabilidade regulatória", indica ainda a empresa na nota.