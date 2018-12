Consumo turístico atingiu 13,7% do PIB em 2017

O Valor Acrescentado Bruto (VAB) gerado pelo turismo em Portugal atingiu 7% do VAB da economia nacional, evidenciando um crescimento de 13,6% em 2017, tendo a procura turística alcançado uma escala equivalente a 13,7% do Produto Interno Bruto (PIB), disparando aqui 14,5% face ao ano anterior - é o que conclui a primeira estimativa para 2017 da Conta Satélite do Turismo, esta segunda-feira divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O crescimento de 13,6% do valor acrescentado gerado pelo turismo em 2017 foi "muito superior" ao do VAB do resto da economia nacional, que se cifrou em 4%, destaca ainda a Conta Satélite do Turismo. Tal como nos anos anteriores, as atividades que mais contribuíram foram os hotéis e similares (32,3%), os restaurantes (22,7%) e outras atividades (15,3%).

Consumo do turismo deu um salto de 14,5%

A taxa do Consumo do Turismo no Território Económico (CTTE) estimada para 2017 registou um aumento de 14,5%, tendo sido "a mais elevada da atual série de Contas Satélite de Turismo (2014-2017", conforme enfatiza o INE.

A componente do turismo recetor manteve-se a mais relevante, e segundo os dados consolidados de 2016 aumentou 8,6% atingindo um peso de 63,1%.

No caso dos turistas puros, o alojamento representou a principal fatia das despesas (26,5%), seguido da restauração e bebidas (26%) e dos transportes (20,6%).

No caso dos excursionistas, 49,1% da despesa foi direcionada para "produtos não específicos" (como pequenas compras realizadas pelos visitantes), 26,6% para restaurantes e bebidas e 13% para produtos conexos.

No caso do turismo interno, há a destacar o aumento do peso da despesa dos excursionistas em 2016, que atingiu 39,2%.

Aumento de emprego mais evidente nas agências de viagens e hotéis

O emprego nas atividades do turismo aumentou 4,8% em 2016 face a 2015, cifrando-se em 416.817 postos e pesando 9,4% no total nacional.

As atividades turísticas que evidenciaram "dinâmicas de emprego mais acentuadas" foram as agências de viagens, operadores turísticos e guias turísticos (com um aumento de 9,1%) e os hotéis e similares (mais 7,5% que no ano anterior. Mas de 75% do emprego concentrou-se no ramo da restauração (47,1%), hotelaria (17,6%) e transporte de passageiros (11,9%).

"Importa igualmente destacar que o peso do emprego não remunerado tem vindo a aumentar nos hotéis e similares, em sentido oposto ao que se tem verificado nos restaurantes e similares e na economia nacional, o que poderá ser partialmente explicado pelo alojamento local", destaca ainda o INE nesta Conta Satélite do Turismo.