Bolsas registam pior ano desde 2011

O índice mundial dos mercados de acções já caiu 8,7% desde o início do ano. Uma queda próxima da registada há sete anos atrás. As perdas mais elevadas verificaram-se nos mercados emergentes e na zona euro. O PSI 20, em Lisboa, regista um recuo de 11%

O índice MSCI para o conjunto das bolsas à escala mundial caiu 1,13% na semana passada. O ‘sentimento’ negativo continua a dominar, apesar da acalmia na guerra comercial, das negociações entre Bruxelas e Roma para evitar um procedimento por défice excessivo contra Itália no início do próximo ano e da garantia de Mario Draghi que o BCE não deixa órfão o mercado da dívida pública da zona euro com o fim do QE este ano, continuando com um plano significativo de reinvestimentos.

Desde início do ano, o índice MSCI global já perdeu 8,7%, a maior queda anual desde 2011, quando o índice recuou 9,4%. Desde a crise financeira de 2008, que afundou as bolsas em mais de 40%, os mercados de acções só registaram quebras em 2011 e 2015 (neste ano, o índice perdeu 4,3%). Nos outros anos da década, o índice global subiu. Em 2017, os ganhos foram de 21,6%. A duas semanas do final, o ano de 2018 pode marcar, de novo, uma viragem no desempenho dos mercados de acções.

As maiores quebras na semana passada registaram-se na América Latina, na Ásia Pacífico e em Nova Iorque, onde estão localizadas as duas mais importantes bolsas do mundo. A zona euro, no conjunto, até escapou ao vermelho, com o índice MSCI para a região a subir ligeiramente 0,16%. No entanto, na bolsa de Lisboa, o PSI 20 perdeu 0,7% durante a semana. O mês de dezembro está negativo em todos os índices MSCI regionais, com destaque para o de Nova Iorque que perdeu 5,8%.

Desde início do ano, o índice MSCI agregado com pior desempenho é a zona euro, com o índice MSCI respectivo a registar uma queda de 16,6%, logo seguido do índice para o conjunto dos mercados emergentes, com um recuo de 16,1%. Em Lisboa, o PSI 20, caiu menos do que a média da região, recuando 11% desde início do ano.

As bolsas com pior desempenho, com quebras acima de 16% desde início do ano, incluem Shenzhen (a bolsa das tecnológicas chinesa), Istambul, Xangai, cidade do México, Seul e Frankfurt (o índice Dax caiu 16%).

O 'sentimento' negativo dominante está a ser alimentado pela "incerteza geral crescente", como sublinhou Draghi na conferência de imprensa na quinta-feira passada após a reunião do Banco Central Europeu (BCE). As heranças negativas de 2018 tornaram-se "proeminentes", referiu o presidente do BCE. As mais destacadas incluem: evolução da guerra comercial, envolta em elevada incerteza, apesar das concessões recentes avançadas por Pequim; problemas nos mercados emergentes; volatilidade nos mercados financeiros; riscos internos na zona euro (confronto sobre o défice orçamental italiano e subida do défice de França para 2019); revisões em baixa das previsões de crescimento económico; e desfecho do Brexit.