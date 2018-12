Banqueiro de Oklahoma condenado a quatro anos de prisão e a restituir €121 milhões

Condenação de John Arnold Shelley, de 68 anos, sucedeu à sua assunção de culpa por ter mentido à agência federal de garantia de depósitos

O antigo presidente e diretor executivo de um banco de Oklahoma, que foi encerrado, foi condenado a quatro anos de prisão a cumprir num estabelecimento federal e a restituir mais de 137 milhões de dólares (121 milhões de euros).

A condenação de John Arnold Shelley, de 68 anos, sucedeu à sua assunção de culpa por ter mentido à agência federal de garantia de depósitos (FDIC, na sigla em Inglês). Shelley foi objeto de uma acusação federal, com 23 itens, depois da falência do Bank of Union of El Reno, encerrado pelos reguladores estaduais em janeiro de 2014, devido aos seus prejuízos.

Declarou-se culpado por ter declarado falsamente que o banco tinha mais de 36 milhões de dólares de capital, quando sabia que tinha muito menos. O advogado de Shelley escusou-se a comentar a sentença.